İl İl LGS boş kontenjanların listesi açıklandı mı? MEB hangi liselerde boşluk var...

13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle LGS tercihlerini yapan öğrenciler bugün sonuçlara erişecek. Bu sene ilk kez uygulanan Liseye Geçiş Sınavının yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler istedikleri liselere yerleşecek. MEBtarafından LGS boş kontenjan listesi, hangi liseler boş kaldı ve illere göre lise boş kontenjan listesi açıklandığı an bugün tüm detayları ile haberimizde olacak.

LİSE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Lise boş kontenjan listesi henüz açıklanmadı. MEB tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanları erişime açacak. Güncel gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de saat 17.00'ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül'de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül'de açılacak.

NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK?



Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

1.ADIM: Nakil işlemlerinin ilk basamağı boş kontenjanların kontrolüdür. Nakil başvurusu okullardaki boş kontenjanlara göre yapılmaktadır ki MEB'in LGS 2018 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

2.ADIM: Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor.

3.ADIM: Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz.

4.ADIM: Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK?



Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.