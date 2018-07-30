Lise adayları için final günü

1 Milyon
200 bin 8'inci sınıf öğrencisi için liselere yerleşme telaşı bugün tamamlanıyor. Öğrencilerin ay başında yaptığı tercih sonuçlarına göre yapılan liselere yerleştirme
ler bugün açıklanacak. Yerleştirme işlemi önce sınavla öğrenci alan okullar için yapıldı. Tercihleri doğrultusunda sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilemeyen öğrenciler yine tercihleri doğrultusunda mahalli yerleştirme sistemine göre yerleştirilecek. İstediği okula yerleşemeyen ya da açık liseye yerleşen adaylar için 4 dönem nakil yapılacak. Öğrenciler nakil işlemi için tercih başvurularını 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Her nakilde sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeden en fazla 3, pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul seçilecek.
NAKİLDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Her nakil başvuruları döneminde okula gidip yeniden nakil tercihler için başvuruda bulunmak gerekiyor.
Nakil başvuruları tercih döneminde mahalli yerleştirme için 3, merkezi yerleştirme için 3, pansiyonlu okullar için 3 olmak üzere toplam 9 okul tercihi yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın yapılabilir. Kontenjanı dolu olan okullarda açık oluşması için, yerleştirildiği okulu beğenmeyen öğrencilerden bir bölümünün başka bir okul türüne geçiş yapmaları gerekir.
Yaptıkları tercihler sonunda hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin 10-14 Eylül tarihleri arasında İl ya da İlçe Nakil Komisyonlarına başvurmaları gerekiyor.