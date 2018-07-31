Son dakika: ÖSYM 2018 YKS sonuçları açıklandı! AYT TYT YKS sonucu sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar, yalnızca kurumun sonuç sorgulama sayfasında yer alıyor. Sonuç belgesi ev adreslerine gönderilmeyecek.

2018 YKS SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler buradan sonuçlara ulaşabilirler

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2018-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen "C" olarak girilmiş doğru cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 00.01'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler." denildi.

BİR SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için "C" olarak ilan edilen doğru cevabın "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

2018 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

ÖSYM YKS klavuzundaki Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT 'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yine ÖSYM sitesindeki klavuzda yer alan Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT' de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.