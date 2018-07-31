YKS sonuçları açıklandı

Bu
yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) sonuçları, ÖSYM
tarafından açıklandı. Sonuçlara, "sonuc.osym. gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Milyonlarca aday için bugünden itibaren tercih telaşı başlayacak. En az sınavlara hazırlık kadar titiz davranılması gereken tercih dönemi bu yıl geçmiş yıllara göre biraz daha özen isteyecek. Sistemdeki değişiklik nedeniyle adayların geçmişe dönük referans alabileceği kaynak yok. YKS ilk kez uygulandığı için üniversitelerin geçen yılki en son taban puanları ve başarı sıraları adaylar için çok sağlıklı bir kaynak olmayacak. Ayrıca 10 gün olan tercih süresi de bu yıl 7 güne indirildi. Bu nedenle adayların çok daha dikkatli ve titiz davranmaları gerekecek. Adaylar resmi tercih işlemlerini 7 -14 Ağustos arası yapabilecek.
24 TERCİH HAKKI
Adaylara bu yıl da 24 tercih hakkı verilecek. Uzmanlar tercih yaparken kişilik özelliklerine, ilgi ve yeteneklere uygun, gerçekten okumak istenilen bölümlerden olmak üzere geniş bir aralıktan tercih yapılmasını öneriyor. ÖSYM'nin önbilgi vermek için geçen ay yayımladığı program ve kontenjan kılavuzuna göre bu yıl açıköğretim ve uzaktan öğretim dâhil toplam 1 milyon 43 bin 177 kontenjan adayları bekliyor. İşletme, iktisat, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler gibi sektörde ihtiyaç fazlası olan lisans programlarının kontenjanları yüzde 25 düşürüldü. Talep gören bölümlerde ise kontenjanlar artırıldı.
GÜVENLİK KALKANI
Son yıllarda düzenlenen sınavlar hem soru hazırlama döneminde hem sınav gününde alınan önlemler öğrenciler ve velilere güven vericiydi. YKS için tam 40 günlük 24 saat süren bir çalışma yapıldı. Sınav evraklarının naklinde 428 adet TIR ve 1 uçak kullanıldı. Sınav her bir oturum için 350 bin kişi olmak üzere toplam 700 bin güvenlik görevlisi tarafından takip edildi.