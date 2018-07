Önlisans 2 yıllık bölümler! - YKS tercih iki yıllık önlisans bölümleri neler?

2 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar, iki yıllık üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Önlisans eğitim programında okuyarak buradan mezun olmayı düşünen bireyler, kendileri için en iyi bölümünü detayları şekilde irdeliyor. İşte, 2018 2 yıllık bölümler listesi...

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

ACİL YARDIM

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ

AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ

ADALET

ADALET MESLEK EĞİTİMİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

ADLİ TIP

ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ

AĞAÇ İŞLERİ

AĞIRLAMA HİZMETLERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

AMBULANS VE ACİL BAKIM

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ

ANESTEZİ

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ

ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ

ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK

ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH

ARICILIK

AŞÇILIK

AT ANTRENÖRLÜĞÜ

ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ

AV VE YABAN HAYATI

AVCILIK VE YABAN HAYATI

AVRUPA TOPLULUĞU

AYAKKABI TASARIMI

AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ

AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI

BAĞCILIK

BAHÇE TARIMI

BAHÇE ZİRAATI

BAKIR ÇALGILAR

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

BALON PİLOTLUĞU

BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ

BANKACILIK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

BASIN VE YAYINCILIK

BESİCİLİK

BETON TEKNOLOJİSİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ

BİLGİ İŞLEM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR

BİLGİ YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET)

BİLGİSAYA BİLİMLERİ

BİLGİSAYAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK

BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ

BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET)

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLİŞİM-YÖNETİM

BİNA KORUMA VE YENİLEME

BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ

BİTKİ KORUMA

BİTKİSEL ÜRETİM

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA

BİYOKİMYA

BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ

BİYOMEDİKAL BİLİMLER

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

BORSA VE FİNANS

BOYA TEKNOLOJİSİ

BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ

BUDAMA VE AŞILAMA

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BÜRO YÖNETİMİ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

CAM / CAM ENDÜSTRİSİ

CAM-SERAMİK

CERRAHİ

CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ

CEVHER HAZIRLAMA

CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

ÇALGI BAKIM VE ONARIM

ÇALGI YAPIMI

ÇAY EKSPERLİĞİ

ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOUJİSİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

ÇEVİRMENLİK

ÇEVRE

ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ

ÇEVRE KORUMA

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

ÇEVRE SAĞLIĞI

9021 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ

9020 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI

ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ

ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ

ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ

ÇORAP VE MODA TASARIMI

DEĞİRMENCİLİK

DEKOR TASARIMI

DEMİRYOLU ARAÇLARI

DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ

DENİZ ADAMLIĞI

DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ

DENİZ BROKERLİĞİ

DENİZ ELEKTRONİĞİ

DENİZ HABERLEŞME

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME

DENİZ VE LİMAN İŞLETME

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

DENİZCİLİK

DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ

DERİ KONFEKSİYON

DERİ TEKNOLOJİSİ

DERİCİLİK

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ

DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN

DİŞ PROTEZ

DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ

DİYALİZ

DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA

DOĞAL TAŞ DEKORASYONU

DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ

DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ

DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ

DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ

DOKUMA

DOKUMACILIK VE EL SANATLARI

DÖKÜM

DUVAR SÜSLEME SANATI

DUVAR SÜSLEME SANATLARI

EBELİK

ECZANE HİZMETLERİ

ECZANE TEKNİKERLİĞİ

EĞİTİM ÖNLİSANS

EKMEKÇİLİK

EL BASMACILIĞI

EL SANATLARI

ELEKTRİK

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI

ELEKTRİK MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI

ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ

ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ

ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR

ELEKTRONİK

ELEKTRONİK HABERLEŞME

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRONİK TİCARET

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ

EMTİA BORSASI

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ

ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRİYEL SERAMİK

ENDÜSTRİYEL TASARIM

ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK

ENDÜSTRİYEL YÖNETİM

ENERJİ

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON

ESER KORUMA

ET ENDÜSTRİSİ

ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ

E-TİCARET

EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ

EV GEREÇLERİ

EV İDARESİ

EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

EVDE HASTA BAKIMI

FEN VE TABİAT BİLGİSİ

FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ

FERMENTE ÜRÜNLER

FINDIK EKSPERLİĞİ

FİDAN VE FİDECİLİK

FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

FİLM YAPIM TEKNİKLERİ

FİNANS

FİNANS VE MUHASEBE

FİZİK TEDAVİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ

FOTOĞRAF

FOTOĞRAFÇILIK

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ

GELENEKSEL EL SANATLARI

GELENEKSEL TEKSTİLLERİN KONSERVASYONU VE RESTORASYONU

GEMİ İNŞAATI

GEMİ MAKİNELERİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME

GEMOLOJİ VE MÜCEVHER

GENEL ÇALIŞMALAR

GENEL İŞLETME

GEOTEKNİK

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ

GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ

GIDA TEKNİKERLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GÖRSEL İLETİŞİM

GRAFİK

GRAFİK TASARIMI

GRAFİK VE REKLAMCILIK

GRAFİK-GRAFİK TASARIMI

GÜMRÜK İŞLERİ

GÜMRÜK İŞLETME

GÜVENLİ VE KORUMA

GÜVENLİK

GÜVENLİK BİLİMLERİ

GÜVERTE

HABERLEŞME

HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

HALI VE KİLİM

HALICILIK

HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ

HALICILIK VE KİLİMCİLİK

HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HAREKAT

HARİTA

HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO

HARİTA TEKNİKERLİĞİ

HARİTA VE MADEN ÖLÇME

HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ

HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON

HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ

HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ

HAVA LOJİSTİĞİ

HAVA SAVUNMA

HAVA TRAFİK

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

HAYVANSAL ÜRETİM

HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ

HAZIR GİYİM

HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK

HEMŞİRELİK

HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

HİDROTERAPİ

HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS)

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME

İÇ MEKAN TASARIMI

İHBAR KONTROL

İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA

İKMAL

İKRAM

İKRAM HİZMETLERİ

İLAHİYAT / İLAHİYAT (ÖNLİSANS)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ-SOSYAL BİLİMLER ÖNLİSANS

İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

İLK VE ACİL YARDIM

İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNŞAAT

İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ

İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI

İNTERNET İLE PAZARLAMA

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ

İSTİHBARAT

İSTİHKAM

İŞ İDARESİ

İŞ MAKİNELERİ

İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞLETME

İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞLETMECİLİK

İŞLETME-MUHASEBE

İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

İTHALAT-İHRACAT

JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ

JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ

JOKEYLİK

KAĞIT TEKNOLOJİSİ

KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJİSİ

KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ

KAĞITÇILIK

KALIPÇILIK

KALİTE KONTROL

KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ

KAMIŞLI ÇALGILAR

KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ

KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK

KARGO / KARGO HİZMETLERİ

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

KAYNAKÇILIK

KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ

KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ

KİMYA

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON

KONSERVASYON

KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ

KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ

KOOPERATİFÇİLİK

KOSTÜM TASARIMI

KOZMETİK TEKNOLOJİSİ

KUAFÖRLÜK

KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

LABORATUVAR

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ

LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ

1226 LASTİK TEKNOLOJİSİ

LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ

LASTİK-PLASTİK

LEVAZIM

LİBERAL SANATLAR

LOJİSTİK

LOJİSTİK YÖNETİMİ

MADEN

MADEN TEKNOLOJİSİ

MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA

MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ

MAHALLİ İDARELER

MAHALLİ İDARELER (ZABITA)

MAKİNE

MAKİNE MOTOR

MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ

MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON

MALİYE

MANTARCILIK

MARİNA İŞLETME

MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ

MARKA İLETİŞİMİ

MASAÜSTÜ YAYINCILIK

MATBAACILIK

MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ

MEDİKAL BAKIM

MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR

MEDYA VE İLETİŞİM

MEKATRONİK

MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI

MERMER TEKNOLOJİSİ

MERMERCİLİK

METAL İŞLERİ

METALOGRAFİ VE MALZEME MUAYENESİ

METALURJİ

METALURJİ MALZEME

MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

MEYVE-SEBZE İŞLEME

MİMARİ DEKORASYON

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR

MİMARİ RESTORASYON

MİMARLIK TEKNOLOJİSİ

MOBİL TEKNOLOJİLERİ

MOBİLYA VE DEKORASYON

MODA TASARIMI

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

MODA YÖNETİMİ

MODA-KONFEKSİYON

MOTOR

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ

MUHASEBE

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUTFAK YÖNETİMİ

MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP

MÜZİK

MÜZİK ALETLERİ YAPIM VE ONARIM

NALBANTLIK

NEFESLİ SAZLAR YAPIM ONARIM

NOTA YAZIM BASIM DİLİ

NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ

NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ

ODİOMETRİ / ODYOMETRİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

OPTİSYENLİK

OPTOMETRİ

ORGANİK TARIM

ORMAN İŞLETMECİLİĞİ

ORMAN ÜRÜNLERİ

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ

ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ

ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

OTEL YÖNETİCİLİĞİ

OTO BOYA KAROSERİ DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ

OTO BOYA VE KAROSERİ

OTO ELEKTRİK-ELEKTRONİK

OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ

OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ

OTOBÜS KAPTANLIĞI

OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ (KAPTANLIK) / OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ

OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ

OTOMASYON

OTOMOTİV

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET

OTOMOTİV TAMİR VE BAKIM

OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

OTOPSİ YARDIMCILIĞI

ÖRME

ÖRME TEKNOLOJİSİ

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

PAMUK EKSPERLİĞİ VE İPLİKÇİLİK

PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNOLOJİSİ

PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ

PARAMEDİK

PATOLOJİ LABORATUVAR

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

PAZARLAMA

PAZARLAMA VE SATIŞ

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ

PERFÜZYON

PERFÜZYON TEKNİKLERİ

PERSONEL

PERSONEL YÖNETİMİ

PETROKİMYA

PETROL ARAMA

PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ

PEYZAJ

PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ

PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ

PİLOTAJ EĞİTİMİ

PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA

PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK

PLASTİK TEKNOLOJİSİ

PODOLOJİ

POLİMER TEKNOLOJİSİ

POLİS MESLEK EĞİTİMİ

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

POSTA HİZMETLERİ

PROTEZ VE ORTEZ

RADYO TV YAYIMCILIĞI / RADYO-TV YAYIMCILIĞI

RADYO TV YAYINCILIĞI

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ / RADYO-TELEVİZYON TEKNİĞİ

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ

RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON YAYIMCILIĞI

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI

RADYO VE TV YAYIMCILIĞI

RADYOLOJİ

RADYOTERAPİ

RAFİNERİ

RAFİNERİ VE PETROKİMYA

RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ

RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER YOL

RAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ

REKLAMCILIK

REKLAMCILIK YÖNETİMİ

RESİM

RESTORASYON

RESTORASYON VE KONSERVASYON

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK LABORATUVARI

SAĞLIK MEMURLUĞU

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAHNE TASARIMI

SAHNE VE DEKOR TASARIMI

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI IŞIK TEKNOLOJİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI SES TEKNOLOJİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ

SANAT

SARACİYE TASARIMI VE ÜRETİMİ

SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ

SATIŞ YÖNETİMİ

SAVUNMA VE GÜVENLİK

SAZ TAMİR

SEBZE ÜRETİMİ

SEKRETERLİK

SELÜLOZ VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ

SELÜLOZ VE KAĞITÇILIK

SERACILIK

SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA

SERAMİK

SERAMİK VE CAM

SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK

SERİGRAFİ

SERMAYE PİYASASI VE BORSA

SEVK VE İDARE

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ

SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ

SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ

SIHHİ TESİSAT

SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

SİGORTACILIK

SİLAH

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK

SOĞUTMA TESİSATÇILIĞI / SOĞUTMA TESİSATI

SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA

SONDAJ TEKNOLOJİSİ

SONDAJCILIK

SOSYAL BİLİMLER

SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL HİZMETLER

SPOR YÖNETİMİ

SU ÜRÜNLERİ

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ

SUALTI

SUALTI TEKNOLOJİSİ / SU ALTI TEKNOLOJİSİ

SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ

SUBTROPİKAL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SULAMA TEKNOLOJİSİ

8566 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜT HAYVANCILIĞI

SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI

SÜT VE ÜRÜNLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK

ŞEKER TEKNOLOJİSİ

TAHIL ÇİFTLİĞİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE

TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ

TAKI VE EL SANATLARI

TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU

TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO

TARIM

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA

TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA VE DEPOLANMASI

TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ

TARIM TEKNOLOJİSİ

TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI

TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE DEPOLANMASI

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK

TARIMSAL LABORATUVAR

TARIMSAL PAZARLAMA

TARIMSAL SULAMA

TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ

TARIMSAL ÜRÜNLER MUHAFAZA VE DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ

TARLA BİTKİLERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK

TAŞ İŞLEMECİLİĞİ

TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ

TAVUKÇULUK

TEKNİK SERAMİK

TEKSTİL

TEKSTİL BASKI

1325 TEKSTİL DOKUMA

1326 TEKSTİL İPLİKÇİLİK

9250 TEKSTİL TASARIMI

9019 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

9252 TEKSTİL ÜRÜNLERİ TASARIMI

8569 TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ

TELEKOMÜNİKASYON

TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMCILIĞI

TELEVİZYON YAPIM VE YÖNETİMİ

4364 TERMİK MOTORLAR VE OTOMOBİL

8570 TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ

8571 TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ ÜRETİMİ

1328 TESİSAT TEKNOLOJİSİ

9494 TESVİYE

1329 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

9086 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

TIBBİ LABORATUVAR

TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

TİCARET VE YÖNETİM

TOHUMCULUK

TOPLUM SAĞLIĞI

TURİST REHBERLİĞİ

TURİZM

TURİZM ANİMASYONU

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM YÖNETİMİ

TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURUNÇGİL TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

TÜTÜN TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İŞLEMECİLİĞİ

UÇAK ELEKTRİĞİ

UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

UÇAK ELEKTRONİĞİ

UÇAK GÖVDE BAKIM

UÇAK GÖVDESİ

UÇAK MOTORU

UÇAK TEKNOLOJİSİ

UÇAK YER DESTEK SİSTEMLERİ

UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ

ULAŞTIRMA

ULAŞTIRMA VE OTOMOTİV

ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TİCARET

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ

UN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE REHBERLİK

UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK

UYGULAMALI İSPANYOLCA VE ÇEVİRMENLİK

UYGULAMALI İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK

UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK

UYGULAMALI RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK

UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ

ÜRETİMDE KALİTE KONTROL

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ

VURMALI ÇALGILAR

WEB TASARIMI VE KODLAMA

WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA

YAĞ ENDÜSTRİSİ

YALITIM TEKNOLOJİSİ

YAPI

YAPI DEKORU

YAPI DENETİM YARDIMCILIĞI

YAPI DENETİMİ

YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ

YAPI İNŞAAT

YAPI RESSAMLIĞI

YAPI TEKNOLOJİSİ

YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ

YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

YAŞLI BAKIMI

YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ

YAT KAPTANLIĞI

YAT VE TEKNE YAPIMI

YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ

YAYLI SAZLAR YAPIM ONARIM

1349 YEM TEKNOLOJİSİ VE HAYVAN BESLEME

YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ

YER HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLER

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ

YÖNETİM

ZEYTİN ENDÜSTRİSİ

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ