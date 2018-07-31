Önlisans 2 yıllık bölümler! - YKS tercih iki yıllık önlisans bölümleri neler?

2 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar, iki yıllık üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Önlisans eğitim programında okuyarak buradan mezun olmayı düşünen bireyler, kendileri için en iyi bölümünü detayları şekilde irdeliyor. İşte, 2018 2 yıllık bölümler listesi...
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ
ADALET
ADALET MESLEK EĞİTİMİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ
AĞIRLAMA HİZMETLERİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ
ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK
ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH
ARICILIK
AŞÇILIK
AT ANTRENÖRLÜĞÜ
ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ
ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
AV VE YABAN HAYATI
AVCILIK VE YABAN HAYATI
AVRUPA TOPLULUĞU
AYAKKABI TASARIMI
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI
BAĞCILIK
BAHÇE TARIMI
BAHÇE ZİRAATI
BAKIR ÇALGILAR
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BALON PİLOTLUĞU
BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
BANKACILIK
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYINCILIK
BESİCİLİK
BETON TEKNOLOJİSİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ
BİLGİ İŞLEM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR
BİLGİ YÖNETİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET)
BİLGİSAYA BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET)
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM-YÖNETİM
BİNA KORUMA VE YENİLEME
BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ
BİYOMEDİKAL BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BORSA VE FİNANS
BOYA TEKNOLOJİSİ
BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ
BUDAMA VE AŞILAMA
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
CAM / CAM ENDÜSTRİSİ
CAM-SERAMİK
CERRAHİ
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
CEVHER HAZIRLAMA
CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
ÇALGI BAKIM VE ONARIM
ÇALGI YAPIMI
ÇAY EKSPERLİĞİ
ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOUJİSİ
ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
ÇEVİRMENLİK
ÇEVRE
ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ
ÇEVRE KORUMA
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
ÇEVRE SAĞLIĞI
9021 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ
9020 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ
ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ
ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ
ÇORAP VE MODA TASARIMI
DEĞİRMENCİLİK
DEKOR TASARIMI
DEMİRYOLU ARAÇLARI
DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ
DENİZ ADAMLIĞI
DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ
DENİZ BROKERLİĞİ
DENİZ ELEKTRONİĞİ
DENİZ HABERLEŞME
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
DENİZCİLİK
DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
DERİ KONFEKSİYON
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİCİLİK
DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN
DİŞ PROTEZ
DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ
DİYALİZ
DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA
DOĞAL TAŞ DEKORASYONU
DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
DOKUMA
DOKUMACILIK VE EL SANATLARI
DÖKÜM
DUVAR SÜSLEME SANATI
DUVAR SÜSLEME SANATLARI
EBELİK
ECZANE HİZMETLERİ
ECZANE TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİM ÖNLİSANS
EKMEKÇİLİK
EL BASMACILIĞI
EL SANATLARI
ELEKTRİK
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
ELEKTRİK MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ
ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK HABERLEŞME
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TİCARET
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
EMTİA BORSASI
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ
ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL SERAMİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK
ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
ENERJİ
ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON
ESER KORUMA
ET ENDÜSTRİSİ
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
E-TİCARET
EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ
EV GEREÇLERİ
EV İDARESİ
EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
EVDE HASTA BAKIMI
FEN VE TABİAT BİLGİSİ
FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ
FERMENTE ÜRÜNLER
FINDIK EKSPERLİĞİ
FİDAN VE FİDECİLİK
FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ
FİNANS
FİNANS VE MUHASEBE
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAFÇILIK
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
GELENEKSEL EL SANATLARI
GELENEKSEL TEKSTİLLERİN KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
GEMİ İNŞAATI
GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME
GEMOLOJİ VE MÜCEVHER
GENEL ÇALIŞMALAR
GENEL İŞLETME
GEOTEKNİK
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ
GIDA TEKNİKERLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GRAFİK
GRAFİK TASARIMI
GRAFİK VE REKLAMCILIK
GRAFİK-GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLERİ
GÜMRÜK İŞLETME
GÜVENLİ VE KORUMA
GÜVENLİK
GÜVENLİK BİLİMLERİ
GÜVERTE
HABERLEŞME
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI VE KİLİM
HALICILIK
HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ
HALICILIK VE KİLİMCİLİK
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HAREKAT
HARİTA
HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO
HARİTA TEKNİKERLİĞİ
HARİTA VE MADEN ÖLÇME
HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
HAVA LOJİSTİĞİ
HAVA SAVUNMA
HAVA TRAFİK
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ
HAZIR GİYİM
HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK
HEMŞİRELİK
HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
HİDROTERAPİ
HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS)
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME
İÇ MEKAN TASARIMI
İHBAR KONTROL
İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA
İKMAL
İKRAM
İKRAM HİZMETLERİ
İLAHİYAT / İLAHİYAT (ÖNLİSANS)
İLAHİYAT FAKÜLTESİ-SOSYAL BİLİMLER ÖNLİSANS
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
İLK VE ACİL YARDIM
İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNŞAAT
İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ
İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI
İNTERNET İLE PAZARLAMA
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ
İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
İSTİHBARAT
İSTİHKAM
İŞ İDARESİ
İŞ MAKİNELERİ
İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞLETME
İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETMECİLİK
İŞLETME-MUHASEBE
İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ
İTHALAT-İHRACAT
JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ
JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ
JOKEYLİK
KAĞIT TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ
KAĞITÇILIK
KALIPÇILIK
KALİTE KONTROL
KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ
KAMIŞLI ÇALGILAR
KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK
KARGO / KARGO HİZMETLERİ
KAYNAK TEKNOLOJİSİ
KAYNAKÇILIK
KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
KİMYA
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON
KONSERVASYON
KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ
KOOPERATİFÇİLİK
KOSTÜM TASARIMI
KOZMETİK TEKNOLOJİSİ
KUAFÖRLÜK
KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI
KÜLTÜR BALIKÇILIĞI
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
LABORATUVAR
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ
1226 LASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK-PLASTİK
LEVAZIM
LİBERAL SANATLAR
LOJİSTİK
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN
MADEN TEKNOLOJİSİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA
MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ
MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELER (ZABITA)
MAKİNE
MAKİNE MOTOR
MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ
MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MALİYE
MANTARCILIK
MARİNA İŞLETME
MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ
MARKA İLETİŞİMİ
MASAÜSTÜ YAYINCILIK
MATBAACILIK
MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ
MEDİKAL BAKIM
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
MEDYA VE İLETİŞİM
MEKATRONİK
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
MERMER TEKNOLOJİSİ
MERMERCİLİK
METAL İŞLERİ
METALOGRAFİ VE MALZEME MUAYENESİ
METALURJİ
METALURJİ MALZEME
MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
MEYVE-SEBZE İŞLEME
MİMARİ DEKORASYON
MİMARİ DEKORATİF SANATLAR
MİMARİ RESTORASYON
MİMARLIK TEKNOLOJİSİ
MOBİL TEKNOLOJİLERİ
MOBİLYA VE DEKORASYON
MODA TASARIMI
MODA VE TEKSTİL TASARIMI
MODA YÖNETİMİ
MODA-KONFEKSİYON
MOTOR
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ
MUHASEBE
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
MUTFAK YÖNETİMİ
MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP
MÜZİK
MÜZİK ALETLERİ YAPIM VE ONARIM
NALBANTLIK
NEFESLİ SAZLAR YAPIM ONARIM
NOTA YAZIM BASIM DİLİ
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ
NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ
ODİOMETRİ / ODYOMETRİ
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ
OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OPTİSYENLİK
OPTOMETRİ
ORGANİK TARIM
ORMAN İŞLETMECİLİĞİ
ORMAN ÜRÜNLERİ
ORMANCILIK
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ
ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTO BOYA KAROSERİ DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ
OTO BOYA VE KAROSERİ
OTO ELEKTRİK-ELEKTRONİK
OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ
OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
OTOBÜS KAPTANLIĞI
OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ (KAPTANLIK) / OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ
OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ
OTOMASYON
OTOMOTİV
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET
OTOMOTİV TAMİR VE BAKIM
OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOPSİ YARDIMCILIĞI
ÖRME
ÖRME TEKNOLOJİSİ
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA
PAMUK EKSPERLİĞİ VE İPLİKÇİLİK
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK
PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNOLOJİSİ
PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ
PARAMEDİK
PATOLOJİ LABORATUVAR
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA VE SATIŞ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERFÜZYON
PERFÜZYON TEKNİKLERİ
PERSONEL
PERSONEL YÖNETİMİ
PETROKİMYA
PETROL ARAMA
PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ
PEYZAJ
PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ
PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ
PİLOTAJ EĞİTİMİ
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
PODOLOJİ
POLİMER TEKNOLOJİSİ
POLİS MESLEK EĞİTİMİ
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
POSTA HİZMETLERİ
PROTEZ VE ORTEZ
RADYO TV YAYIMCILIĞI / RADYO-TV YAYIMCILIĞI
RADYO TV YAYINCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ / RADYO-TELEVİZYON TEKNİĞİ
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ
RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON YAYIMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI
RADYO VE TV YAYIMCILIĞI
RADYOLOJİ
RADYOTERAPİ
RAFİNERİ
RAFİNERİ VE PETROKİMYA
RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER
RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER YOL
RAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ
REKLAMCILIK
REKLAMCILIK YÖNETİMİ
RESİM
RESTORASYON
RESTORASYON VE KONSERVASYON
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK LABORATUVARI
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE DEKOR TASARIMI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI IŞIK TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI SES TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ
SANAT
SARACİYE TASARIMI VE ÜRETİMİ
SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ
SATIŞ YÖNETİMİ
SAVUNMA VE GÜVENLİK
SAZ TAMİR
SEBZE ÜRETİMİ
SEKRETERLİK
SELÜLOZ VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ
SELÜLOZ VE KAĞITÇILIK
SERACILIK
SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA
SERAMİK
SERAMİK VE CAM
SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK
SERİGRAFİ
SERMAYE PİYASASI VE BORSA
SEVK VE İDARE
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ
SIHHİ TESİSAT
SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK
SİLAH
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK
SOĞUTMA TESİSATÇILIĞI / SOĞUTMA TESİSATI
SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
SONDAJ TEKNOLOJİSİ
SONDAJCILIK
SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL HİZMETLER
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
SUALTI
SUALTI TEKNOLOJİSİ / SU ALTI TEKNOLOJİSİ
SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ
SUBTROPİKAL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SULAMA TEKNOLOJİSİ
8566 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SÜT HAYVANCILIĞI
SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI
SÜT VE ÜRÜNLERİ
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK
ŞEKER TEKNOLOJİSİ
TAHIL ÇİFTLİĞİ
TAHRİBATSIZ MUAYENE
TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ
TAKI VE EL SANATLARI
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM
TARIM ALET VE MAKİNELERİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA VE DEPOLANMASI
TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ
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