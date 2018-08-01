‘Dersleri iyi dinledim, evde çalışmaya gerek kalmadı’

YKS sayısal puan türünde ikinci olan Ahmed Said Dönmez, düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti. Ankara
Muradiye İncek Sevgi Koleji öğrencisi 19 yaşındaki Dönmez, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bilgileri derste öğrenmeye çalıştım. Bu noktada, öğretmenlerimin üzerimdeki emeği çok büyük. Ailemin de desteğiyle bu başarıyı kazandım. Derslerimi çok iyi dinledim. Bu sayede evde fazla çalışmama gerek kalmadı. Evde sadece pekiştirme yaptım" dedi. Ankara'da oturduğum için Bilkent Üniversitesi'ne veya ODTÜ'ye gitmeyi ve mühendislik eğitimi almayı düşünüyorum" diyen Dönmez, gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere de "Kendilerini çok fazla zorlamasınlar. Bence, sabah 8'den gece 12'ye kadar çalışmak faydalı olmaz. Dersi derste öğrenmeye çalışsınlar" diye seslendi.