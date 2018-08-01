DGS Sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, 2018 Dikey Geçiş Sınavsonuçları tarihi belli oldu!

Heyecanla beklenen DGS sınav sonuçları açıklanıyor! Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. 388 bin 215 adayın başvuru yaptığı DGS sınavında toplamda 120 soru yöneltilirken, sınav 150 dakika sürdü. Peki, adayların dört gözle beklediği 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM işlem takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih...

DGS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans mezunu adayların katıldığı DGS sınavı bu sene 21 Temmuz Cumartesi günü düzenlendi. DGS sınavının ardından adayların merakla beklediği sonuçlar 16 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Adaylar DGS sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi adresi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden kullanıcı girişlerini yaparak öğrenebilecekler.

2018 DGS SORU VE CEVAPLARI

Her ilden adayın iştirak edebilmesi için bu sene 81 ilde düzenlenen DGS sınavında adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere 120 soru yöneltildi. DGS soru ve cevaplarına ilişkin açıklama geldi. İşte, ÖSYM'nin 2018 DGS soru ve cevapları açıklaması;

"21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Bölüm: 19. ve 56. sorular

Sözel Bölüm: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."