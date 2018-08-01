Diş hekimliği taban puanları sıralaması - Üniversiteler diş hekimliği sıralama 2018

YKS sonuçlarının geçtiğimiz gün, ÖSYM tercih kılavuzunun da bugün açıklanması ile beraber diş hekimi olmak isteyen adaylar sorgulamalarını yapıyor. Diş hekimliği taban ve tavan puanları sıralamasına göre tercih yapacak olan adaylar, diş hekimliği fakülteleri hakında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları bilgiler...

DİŞ HEKİMLİĞİ PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Diş Hekimliği bölümünün başarı sıralamaları ve taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların ilk sorguladığı veriler oldu. YÖK'ün geçtiğimiz yılın verilerine göre derlediği bilgiler şu şekilde;

Ankara Üniversitesi; 160 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 160 ve taban puan 453,48355

Atatürk Üniversitesi; 110 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 110 ve taban puan 443,37286

Çukurova Üniversitesi; 85 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 85 ve taban puan 450,23948

Ege Üniversitesi; 140 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 140 ve taban puan 456,40081

Gazi Üniversitesi; 120 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 120 ve taban puan 452,68561

Hacettepe Üniversitesi; 130 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 130 ve taban puan 463,16131

Beykent Üniversitesi (Tam Burslu); 3 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 3 ve taban puan 400,75907

İstanbul Aydın Üniversitesi (Tam Burslu); 8 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 8 ve taban puan 450,36372

Girne Üniversitesi (Tam Burslu); 3 kişilik kontenjan içerisinde yerleşen aday sayısı 3 ve taban puan 441,84212

Diş hekimliği fakültelerinde eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır.



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