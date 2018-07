Yerleştirmede doğru tercih belirleyici olacak

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları dün gece yarısı ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yıl ilk kez uygulanan ve 3 oturum halindeki sınavın istatistikleriyle ilgili 47 sayfalık oldukça detaylı bir rapor yayımlandı. Raporda adayların tercihleri için önemli bir yol haritası olacak veriler paylaşıldı. ÖSYM tarihinde ilk kez bu kadar bilimsel verilerin paylaşıldığı değerlendirme raporunda her puan türündeki yığılma aralıkları, puan türlerine göre başarı sıralamaları, okul türlerine göre başarı ortalamaları gibi bilgiler yer aldı. ÖSYM'nin yayımladığı rapora göre 2.3 milyon adaydan YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 'ndeki (TYT) 150 puan barajını 1 milyon 763 bin 657 aday geçti. Yani bu yıl önlisans programlarıyla birlikte 1 milyon 763 binden fazla aday üniversite tercihi yapabilecek. Barajı geçen aday sayısının geçmiş yıllara göre yüksek olması bu yıl doğru tercihi her zamankinden daha fazla belirleyici bir kriter haline getirecek. Adaylar resmi tercih işlemlerini 7 Ağustos-14 Ağustos arası yapabilecek. En fazla 24 tercih yapılacak. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta duyurulacak. Kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak.Üniversiteye giriş sisteminin sadeleştirilmesi, lisans tercihi için gerekli 180 puan barajının aşılmasına da yansıdı. Daha önce 18 olan puan türü bu yıl TYT'yle birlikte 5'e indirilmişti. ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) Sayısal (SAY) puan türünde 434 bin 358, Sözel (SÖZ) puan türünde 912 bin 284, Eşit Ağırlık'ta (EA) 745 bin 485, Yabancı Dil 'de ise 66 bin 898 aday 180 puan barajını aşmış oldu. Uzmanlar 4 yıllık bir lisans programını tercih etmek için gerekli 180 barajını geçen aday sayısının oldukça yüksek olduğu, hatta son yılların rekorunun kırıldığını belirtiyor.Bu yıl baraj puanlarını geçen adayların yüksek olması tercih rekabetini artırsa da Türkiye'nin yükseköğretim sistemine olumlu yansıyacak. Daha çok aday tercih hakkı kazandığı için özellikle tıp, hukuk, mühendislik gibi baraj sıralaması gerektirmeyen bölümlerde kontenjanların dolması bekleniyor. Kontenjanların boş kalması hem üniversiteler hem de yükseköğretim sistemi için atıl kapasite anlamına geliyor. Geçen yıl lisans ve ön lisanstaki 910 bin 671 kontenjanın yalnızca 696 bin 241'i dolmuş, 215 bine yakın kontenjan atıl duruma düşmüştü. Puan türlerinin azalması şampiyon sayısını da azalttı. Geçen yıllarda 18 olan her puan türünden şampiyon çıkabildiği için soruları tam yapanların sayısı da yüksek algılanıyordu. Bu yıl TYT'de 1 kişi 500 tam puan aldı. AYT'de ise SAY, SÖZ ve EA puan türlerinde 1'er aday tam puan aldı. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinden yapılan Yabancı Dil Testi 'nde ise 5 aday 500 tam puan aldı. Adaylar bugün yayımlanacak kılavuzdaki kontenjanlara göre 24 tercihi geniş bir yelpazede yaparak üniversiteli olma şansını artırabilir. Örneğin EA puan türünde 60 binlerde başarı sıralaması olan bir aday ilk 5 tercihine 30 binlerden başlayıp kalan tercihlerini 60 binlerde yoğunlaştırıp 90 binlere kadar 24 tercih yaparsa yerleşme şansının oldukça yüksek olacağı belirtiliyor.ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercihlerini yapan adayların ekranda, "2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini mutlaka görmesi gerekiyor. 7-14 Ağustos arası tercihlerde değişiklik yapmak mümkün olacak.ÖSYM,'nin 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre öğrencilerin tamamının sorumlu olduğu TYT'de 40 Türkçe sorusundan ortalama 16,1'ine, 20 sosyal bilimler sorusundan 6'sına, 40 temel matematik sorusundan 5,6'sına, 20 fen bilimleri sorusundan da ancak ortalama 2,8'ine doğru cevap verebildikleri tespit edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini bugün yayımlayacaklarını belirterek, "ÖSYM'nin bu yıl üniversiteye giriş sınavında sorumlulukları oldukça artmıştı. ÖSYM, yapısal değişikliği başarılı bir şekilde uyguladı. Önceki yıllarda çoklu oturumda yapılan sınavı bir hafta sonunda yapabilmenin lojistik güçlüğünün de başarıyla üstesinden geldik" dedi.