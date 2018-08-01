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Yerleştirmede doğru tercih belirleyici olacak Üniversiteye giriş sınavında daha önce 18 olan puan türünün bu yıl 5’e indirilmesi ve barajı geçen aday sayısının yüksek olması, doğru tercihi yerleşmede daha önemli bir kriter haline getirdi