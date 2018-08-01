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YKS birincisi tıp fakültesini istiyor

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
YKS birincisi tıp fakültesini istiyor
İstanbul Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu, YKS Sayısal ve Temel Yetenek (TYT) puan türlerinde 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Gazioğlu "Sonucu görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım. Çok enteresan bir duygu. Tıp fakültesine girmeyi hedefliyorum. Sınava hazırlanan arkadaşlarım 11'inci sınıftan itibaren düzenli çalışmaya başlasınlar. Daha sonra manevi olarak da kendilerini geliştirsinler. Hayat sadece ders çalışmak değil. Maddi başarılardan önemlisi manevi ve ahlaki başarılar, bunu unutmasınlar. Düzenli ve disiplinli çalışma da başarının anahtarı" diye konuştu. Baba Şükrü Ayhan Gazioğlu da oğlunun sadece derslerinde değil yüzme, resim gibi okuldaki farklı branşlarda da başarılı olduğunu söyledi.
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YKS birincisi tıp fakültesini istiyor
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