ALES başvuruları için son gün! | ALES başvuruları nasıl yapılır? - 2018 ALES ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından başvurularının alındığı ALES 2018 sınavı başvurularında son güne girildi. Adaylar, ALES çalışmalarını sürdürürken başvuru ve sınav tarihleri konusunda da araştırmalar yapmayı da ihmal etmiyorlar. İşte ALES geç başvuru ve sınav tarihi hakkında merak ettikleriniz...

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN

24 Temmuz tarihinde başlayan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları 2 Ağustos 2018 saat 23.59'a kadar devam ediyor. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES geç başvuru tarihi ise, 9 Ağustos 2018.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 2018 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. 2.5 saat sürecek sınav için adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giden adaylar ise içeri giremeyecek.

Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES ÜCRETİ NE KADAR?

2018 ALES sınav ücreti 100 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru günü neticesinde yapılacak başvurular için ise 150 TL ücret ödenecek.

Ücret ödemek için son gün ise 3 Ağustos Cuma.

Sınav ücretinin ödenebileceği seçenekler;

– Akbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve tüm şubeleri