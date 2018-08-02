Ücretli öğretmenlik 2018 taban puanları açıklandı! | MEB ücretli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman?

Daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında görev yapan adayların merakla beklediği sözlü mülakat taban puanlarını açıkladı. Ücretli öğretmen 2018 taban puanları MEB tarafından ilan edildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 Salı itibari ile erişime açıldı.

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Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

ATAMA TERCİHLERİ VE SONUÇLARI

4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların birçoğunda branş öğretmen açığı bulunmaktadır. Bunun için Maliye Bakanlığının onayladığı sayıda öğretmen ataması yapılabilmektedir. Yani, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığının ayırmış olduğu sayı oranında öğretmen ataması yapabilmektedir.

Ücretli öğretmenlik de, kadrolu olarak atanmadan İlçe Milli Müdürlüğünün o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür. Ücretli öğretmenler kadrolu öğretmen statüsünde değildir. Ücretleri ise kadrolu öğretmenlerden düşüktür. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yeniden sözleşme imzalanması gereklidir.