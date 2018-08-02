Üniversitenin kapısını başarı sırası açacak

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) sonuçları duyurulduktan sonra 2 milyona yakın adayın tercih işlemlerinde kullanacağı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu dün ÖSYM
tarafından açıklandı. Sınava giren öğrenciler şimdi de istedikleri üniversite
ve bölüme yerleşebilmek için tercih yapacak.
KILAVUZDA TABAN PUAN YOK
Kılavuzda üniversitelerdeki önlisans ve lisans programlarının geçen yılki taban puanları
ile başarı sıralamalarına yer verilmedi. Programların kontenjan, puan türleri ve özel şartlarıyla ilgili bilgilere yer verildi. Yani, adayların bu yıl tercih yaparken geçmişe dönük referans alabileceği bir kaynak yok. Bu nedenle tercih dönemi geçmiş yıllara göre daha zor geçecek. Bu yıl 1 milyon 763 bin 657 aday tercih yapmaya hak kazandı. Kılavuza göre bu yılki üniversite kontenjanları ise 1 milyon 45 bin civarında. YKS kılavuzuna göre tercihler 7 Ağustos'ta başlayacak 14 Ağustos akşamı saat 23.59'da sona erecek. TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise yalnızca kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek.
YELPAZEYİ GENİŞ TUTUN
Uzmanlar tercih yaparken kişilik özelliklerine, ilgi ve yeteneklere uygun, gerçekten okumak istenen bölümlerden olmak üzere geniş bir aralıktan tercih yapılmasını öneriyor. Adaylar başarı sırasının üstünde de yapılacak tercihlerin biraz daha geniş aralıkta tutulabilir. Örneğin başarı sırlaması 50 binlik dilimde olan bir aday ilk 5 tercihini 30 binlik programlarda başlatıp orta sıralamasını 40 ila 60 binlerde, sonlara doğru da 80 binlere kadar inerse üniversiteye yerleşme şansı oldukça yüksek olacak.
SON 3 YILIN SIRALAMASI
ÖSYM, son 3 yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamaları açıkladı. 2015, 2016, ve 2017 yıllarını kapsayan tablolara ÖSYM internet sitesinden erişilebilecek. Adayların 2018'de sınav sisteminin değiştiğini de göz önünde bulundurması gerekiyor.
TERCİHİNİZİ BAŞARI SIRASINA GÖRE YAPIN
Eğitim Uzmanı Alparslan Dartan, "Tercihler, en çok girilmek istenenden, en az istenene doğru sıralamalı. Başarı sıralarının artı/eksi yüzde 15 değişebileceği göz önünde tutulmalı. Adaylar kendi başarı sırasının yarısı kadar alt ve iki katı kadar üst aralıklarda olabilecek bölümleri tercihlerinde yer verirlerse açıkta kalma riskini sıfırlar. Örneğin 50 bininci sırada yer almış bir adayın tercih aralığını 20-25 bin ile 75 -85 bin aralığında yapılması yerleşme şansını artırır" dedi.