5 adımda doğru tercih

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) sonrası adayların gelecekleri açısından önemli kararlar vermeleri gereken tercih süreci başladı. Adaylar toplam 24 tercih yapacak. Resmi tercih işlemleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sağlıklı bir tercih listesi yapmak için daha 12 gün var. Uzmanlar bu sürede şu 5 konun çok iyi analiz edilmesi gerektiğini söylüyor:
1. SINAV SÜRECİ KADAR İYİ HAZIRLANIN:
Doğru ve bilinçli bir tercih yapabilmek için mutlaka bir ön hazırlık yapmalısınız. Tercih etmek istediğiniz üniversite ve bölümlerle ilgili ayrıntılı ve net bilgilere ulaşın. Uzmanlara danışın,üniversiteleri ziyaret edin.
2. HAYALLERİNİZİ GÖZ ARDIETMEYİN:
"Keşke..." dememek için aklınızda olmayan, sevmediğiniz bölüm ve meslekleri gündeminize almamalısınız. "Puanım ziyan olmasın..." düşüncesiyle tercih yapmayın. Her insan farklı ilgi, yetenek ve değerlere sahiptir. Eğer hangi özelliklere ve yeteneklere sahip olduğunuzu bilirseniz "ben neleri yapabilirim?" sorularının cevaplarını bulabilirseniz doğru bir tercihte bulunmuş olursunuz.
3. HANGİ ÜNİVERSİTE?
Üniversite tercih ederken sadece puan ve başarı sıralamanızı temel almayın. Yabancı dil olanakları, çift diploma imkânları, yurt dışı olanaklarını iyi değerlendirin.
4. OYUNUN KURALLARINA GÖ- RE TERCİH YAPIN:
2018 YKS ilk kez uygulanan bir sınav olması nedeniyle tercih döneminin de yeniliklere ve beklenenlerden farklı sonuçlara açık olacaktır. Yeni bölümler ve tercih eğilimlerindeki değişiklikler gibi her türlü değişken ve sürprize hazırlıklı olmakta fayda var.
5. UZMAN GÖRÜŞÜ ALIN:
Sınav sistemlerinin ve teknik ayrıntıların sonuçları değiştirdiği böylesi süreçlerde sizi yarışın dışında bırakacak bir sonuç yaşamamak adına bir uzman desteği almaktan çekinmeyin.