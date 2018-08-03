Atatürk Üniversitesi en iyiler arasında

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi'nin (Center for World University Rankings) 2018-2019 yılları için hazırladıgı "En Iyi 1000" listesine giren üniversitelerin isimleri açıklandı. Türkiye'den 13 üniversitenin bulundugu listede Atatürk Üniversitesi
de kendisine yer buldu. Hollanda'nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS Leiden Sıralama Sistemi tarafından da "2018 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması" da yayımlandı. Türkiye'den 19 Üniversitenin bulundugu listede Atatürk Üniversitesi 1000 üniversite arasında 741'inci sırada yer aldı.
DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı çalısmaların basarıya dönüstügünü görmenin gurur verici oldugunu belirtti. 61 yıllık köklü bir geçmise sahip olan Atatürk Üniversitesi'nin mazisinde yer alan basarılarına bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı söyle konustu: "Üniversitemizin elde ettigi basarılarında ve gelecekteki hedeflerine ulasmasında en önemli aktör ögretim üyelerimizdir. Ögretim üyelerinin egitim ve bilimsel arastırma nitelikleri evrensel degerlere ulastıgı ölçüde üniversitemiz hedefine daha kolay ulasacaktır. Tabii açıklanan bu veriler bizleri mutlu ettigi ve gögsümüzü kabarttıgı kadar, daha çok çalısmamız gerektigi mesajını da veriyor. Sosyal ve pozitif bilimlerin yanında kültürel etkinliklerimiz, sportif faaliyetlerimiz ve sanatsal çalısmalarımız ile topyekûn kalkınmayı gerçeklestirecek adımlar atıyoruz. Atatürk Üniversitesi mensuplarıyla birlikte üniversitemizi daha iyiye tasımak, sadece Türkiye'de degil, tüm dünyada tercih edilen ve örnek gösterilen bir üniversite haline getirmek için var gücümüzle çalısacagız. Bu veriler ısıgında Atatürk Üniversitesi'nin 2019'da arastırma üniversiteleri arasında yer almasına da büyük katkı saglayacagını düsünüyorum. Yapılacak tüm çalısmalara destegimizin artarak devam edeceginin sözünü veriyorum."