Başarıya akademisyen maaşı kadar harçlık

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversiteleri kendilerini tercih edecek dereceye girmiş öğrencilere cazip vaatler sunuyor. İlk 500'e giren öğrencilere aylık 7 bin 800 TL'ye varan cep harçlığı veriliyor. Bu ücret 2 yıllık bir profesörün maaşından bile fazla. Üniversitede görevli 2 yıllık bir profesörün maaşı 7 bin 300 TL civarında. Doçentler ise ayda ortalama 5 bin 300 TL maaş alıyor. Üniversitelerin sunduğu burs imkânları burslarla da sınırlı değil. Dizüstü bilgisayarlar, bedava uçak biletleri ve yurtdışı eğitim olanakları da üniversitelerin sunduğu vaatler arasında. İşte üniversitelerin ilk bine giren öğrencilere verdiği burslar:Burslu kontenjandan yerleştirilip SAY, EA veya SÖZ puan türünde ilk 10 bin ile DİL puan türünde ilk 250'ye girmiş olanlara bin 200 TL ödeniyor.Burs, öğrenim ücreti muafiyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklamayı, 10 ay boyunca yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde 50'si kadar cep harçlığı, yılda 2 defa Türkiye- KKTC gidiş-dönüş uçak bileti ve bir notebook bilgisayar veriliyor.Türkiye başarı sırasına göre 5 kategoride çeşitli burslar veriliyor. A kategorisinde aylık 3 bin TL cep harçlığı ile bin TL yurt desteği, B kategorinde aylık 2 bin 500 TL cep harçlığı ile bin TL yurt desteği, C kategorisinde bin 500 TL, D kategorisinde bin TL, E kategorisinde ise 750 TL cep harçlığı ödeniyor.Türkiye genelinde üniversite sınavında ilk 100'e girenlere aylık 5 bin TL, 101-500 sırada olanlara 3 bin TL, 501-1000 aralığındaki öğrencilere ise 2 bin TL ödeniyor.Burs miktarı konusunda KGTÜ bu yıl yine birinci sırada. Üniversite sınavında ilk 500'e giren öğrenciye aylık 6 bin TL veriliyor. Aday ilk 3 tercihe KGTÜ'nün bölümlerinden birini yazıp yerleşirse bu miktar 7 bin 800 TL'yi buluyor. İlk bine giren adaylara ise aylık 6 bin 500 TL'ye varan cep harçlığı ödeniyor.İlk 100'e giren öğrenciye 7 ay boyunca 5 bin TL, 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4 bin TL, 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3 bin TL, 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2 bin TL burs ile ücretsiz yurt ve yemek veriliyor.İlk bine girenlere 9 ay süreyle aylık bin 200 TL, 101-500 sıralamasındakilere bin TL, 501-1000 arasındakilere 750 TL, 1001-2000 sıralamasına 500 TL, 2001-5000 arasına 300 TL cep harçlığı ödeniyor.İlk 100'e 9 ay boyunca bin 200 TL, 101- 1000 sıralamasında olanlara 825 TL, 1001-5000 sıralamasında olanlara 550 TL burs ve ücretsiz yurt sağlanıyor.Tam burs kontenjanından yerleşen ilk 1000'deki öğrencilere aylık 750 TL cep harçlığı ödeniyor.İlk 100'e girenlere aylık 2 bin TL, 101-500 arasında olanlara bin 750 TL, 501-1000 aralığındaki öğrencilere de 9 ay boyunca bin 500 TL cep harçlığı veriliyor.SAY, SÖZ ve EA puan türlerinde ilk 100'e giren öğrencilere ayda bin 250 TL, ilk 500'e girenlere bin TL, ilk bine girenlere ayda 750 TL, ilk 2 bine girenlere 500TL, ilk 5 bine girenlere de ayda 300 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma Üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere iki kişilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları sağlanıyor.SAY puan türünde ilk 20, EA'da ilk 15, SÖZ'de ilk 10 ve DİL'de ilk 3 sıralamasında olan öğrencilere aylık 900 TL cep harçlığının yanı sıra ücretsiz yurt, aylık 100 TL yemek bursu ve yıllık 400 TL kitap parası yardımı yapılıyor. Ayrıca ilk 3'te olan öğrencilere uluslararası değişim programları için 2 bin TL ila bin TL uçak bileti veriliyor.SAY puan türünde ilk 50'ye girenlere ayda 2 bin 500 TL, 51- 100 arasına 2 bin TL cep harçlığının yanı sıra dizüstü bilgisayar veya tablet bilgisayar, İTÜ ARI-TEKNOKENT' te şirket açma önceliği ve Gölet veya Gümüşsuyu yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı sunuluyor.Herhangi bir puan türünde ilk 10'a girip ilk tercihlerine ODTÜ yazan öğrencilere aylık bin 500 TL cep harçlığının yanı sıra 1 veya 2 kişilik ücretsiz yurt, diz üstü bilgisayar ve gidiş dönüş uçak bileti de dâhil olmak üzere bir defaya mahsus olarak yurtdışında staj yapma veya uluslararası değişim programlarında en az bir dönem yurtdışında okuma olanağı tanınıyor. SAY ve EA puan türünde ilk 100'e SÖZ ve DİL puanlarından ise ilk 50'ye girenlere de aylık bin 250 TL burs veriliyor.