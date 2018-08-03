Beykoz’da en gözde 5 yeni bölüm

Beykoz Üniversitesi
2018- 2019 egitim-ögretim dönemine Ingilizce isletme mühendisligi, gastronomi, mimarlık, Ingilizce bilgisayar mühendisligi ve psikoloji gibi yeni bölümleriyle 'Merhaba' diyecek. Günümüzün yanı sıra gelecegin de en önemli meslekleri arasında sayılan bu alanlarda egitim verecek olan Beykoz Üniversitesi, akademik kadrosunu da güçlendirdi. Yeni bölümlerden herhangi birinde okuyan ögrencilerin yandal ve çift anadal okuma imkânı da olacak
NİTELİKLİ ŞEFLER YETİŞECEK
Son yıllarda artan saglıklı yasam ve beslenme kültürü ile birlikte daha da önem kazanan gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü açan üniversitede mutfak sanatları ve yiyecek hizmetlerinde profesyonel kariyer edinmek isteyenlere 4 yıllık lisans egitimi verilecek. Böylece sektöre nitelikli sefler yetistirilecek. Bu bölümü seçecek olan ögrenciler, derslere konuk olarak gelecek ünlü sefler ve gastronomi uzmanlarından da önemli detaylar ögrenebilecek. Egitimleri boyunca ögrenciler Türk ve dünya mutfagının inceliklerini ögrenecekler. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz, ögrencilerin mezun olduktan sonra konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ile ulastırmanın oldugu her yerde çalısabileceklerinin bilgisini verdi.
YANDAL VE ÇİFT ANADAL FIRSATI
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru "Mühendislik programlarında 1'inci sınıftaki dersler aynı, diger sınıflarda ortak dersler var, seçmeli ders yapısı aynı, bitirme projesi, stajlar ve isyerinde çalısarak egitim görmek aynı yapıda. Böylece ögrencilerimizin hem kendi alanlarında seçmeli dersleri alarak veya yandal yaparak istedikleri dogrultuda kendilerini gelistirmelerine hem de çift anadal yaparak ya da bölüm degistirerek diledikleri dalda egitim almalarına olanak hazırladık" dedi.
ETİK İLKELERE BAĞLI PSİKOLOGLAR
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz, "Ögrencilerimizin mesleki deneyim kazanmalarına büyük önem veriyoruz. Tınaz "Hedefimiz mesleki etik ilkelere baglı, toplumsal duyarlılıgı yüksek, bireysel ve toplumsal sorunları nesnel bir bakıs açısı ile degerlendirerek bu sorunlara çözüm önerileri sunabilecek psikologlar yetistirmek" dedi.