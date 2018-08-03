Bir tıkla yurdunu seç,yerleş

Binlerce ögrenci hayalindeki üniversiteyi kazanmasına ragmen barınma sorunuyla karsılastıgı için üniversite hayatı oldukça sıkıntılı geçiyor. Bu sorunları bizzat yasayan Murat Durak tarafından 2006 da kurulan www.yurtlarburada.com internet sitesi bu soruna çözüm buluyor. Sitede Türkiye'nin 81 Ilinde yeralan toplam 3 bin 270 ögrenci yurduna bir tıkla ulasılabiliyor. Siteyi ziyaret eden adaylar yurtlarla birebir iletisime geçip yurt imkânları ve oda fiyatları hakkında bilgi alabiliyor. Yurtların kapasitesi, yetkili kisi, web sayfası, yurt resimleri, sunulan imkanlar, odalarının özellikleri, etkinlikler, avantajlar ve ulasım bilgileri ile ilgili her türlü bilgiye yurtlarburada. com'dan ulasıldıgının altını çizen Durak "Sitede ögrencinin üniversite hakkında bilgi, burs veren kurulusların adres telefonları , devlet bursu ve ögrenim kredileri hakkında, ögrenciye yararlı olacagını düsündügümüz , suan güncellemekte oldugumuz bir çok faydalı bilgiyi paylasmaktayız" dedi.
10 YILDA 11 MİLYON ZİYARETÇİ
10 yılda 11 milyon kisiye rehberlik yapan www.yurtlarburada.com yılda 1.5 milyonun üzerinde kisi tarafından ziyaret ediliyor. Üniversite sınavına girerek kayıt hakkı kazanmıs ögrencilere ve üniversite egitimlerine devam eden ögrencilere yurt bulma konusunda yardımcı olan site, Türkiye Bilisim Dernegi'nin düzenledigi Bilisim Yıldızları Yarısmasında da ödül aldı. Ayrıca yarısmada e-hizmet kategorisinde birinciligi elde eden site, tüm kategoriler arasında ödül alan siteler arasında "En iyi web sayfası" ödülünün de sahibi oldu. Site, Istanbul Bilgi Üniversitesi
Genç Sosyal Girisimcilik Yarısmasında da dereceye girdi.