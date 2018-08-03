Efsane CEO’dan örneklerle tercih tüyoları

Apple
'ı dünyanın en büyük sirketi yapan efsane CEO Steve Jobs
'un biyografisini yazan Walter Isaacson, "Steve Jobs" kitabında 21. yüzyılın çılgın dâhisi olarak tanımlanan bu adamın nasıl bir efsaneye dönüstügünü keyifli, sade ve akıcı bir dille anlatır ve basarı yolundaki kurallarını 10 maddede okuyucuya aktarmaya çalısır. Girisimcilik- Inovasyon-Basarı- Karar Verme- Fark Yaratma kavramlarının bildik anlamlarını ters yüz eden Steve Jobs, yasamını sekillendiren bu kurallarıyla 2018 YKS'de tercih yapacak bir aday olsaydı neler yapardı? Altınbas Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, adaylar için dogru tercihin yol haritasını Steve Jobs örneginden hareketle çıkardı. Iste üniversite ve meslek seçimleriyle dünya çapında basarılı olmus bir insan modelinden yola çıkarak adaylara ufuk açan öneri ve tavsiyeler.
1. KURAL: ODAKLAN
Steve Jobs, Apple'dan kovulduktan sonra 1997 yılında sirkete geri döndügünde ilk yaptıgı is 100'den fazla çeside sahip ürün yelpazesini 4'e indirmesiydi. Amacı, degisimin önündeki karmasıklıgı ortadan kaldırarak sadelesmek ve tam olarak odaklanmaktı. O halde Jobs YKS tercihi yapan bir aday olsaydı muhtemelen sınava hazırlık sürecinde yasadıklarına, yapamadıklarına, arkadaslarının sınav sonuçlarına, "Matematik çok zordu!, Kontenjanlar arttı bu sene puanlar düser mi?" gibi soru ve yaklasımlara takılıp kalmaz, tutku ve kararlılıkla "Gerçekten ne istiyorum ve isteklerim için neler yapabilirim?" sorusunu hayatının merkezine alarak dogru cevaplarını aramaya odaklanırdı.
2. KURAL: SORUMLULUK AL
Steve Jobs tüm isleri kendi kontrolü altında tutmaktan hoslanırdı ve sirketi içerisinde iplerin gevsemesine asla izin vermezdi. Tüm Apple ürünlerinin birbirine son derece uyumlu olmasına çok önem verirdi. Bu kuralın ısıgında Steve Jobs, YKS tercih süreciyle ilgili tüm süreçlerin (Tercih Kılavuzuna
ait detayların, üniversite ve meslek seçimine ait bilgi toplama, görüsme ve ziyaretler yapma ve sonucunda karar vermenin) kendi sorumlulugunda oldugu gerçegini ve gerekliligini kabul ederdi. Sonuç olarak tercih danısmanı görüsmesine kendisi yerine babasının gitmesini istemez, tercih kılavuzunu incelemeyi ablasına, karar verme asamasını da annesine bırakmazdı.
3. KURAL: GERİDE KALIRSAN YETİŞMEYE ÇALIŞMA, İLERİ SIÇRA
Apple her zaman sektördeki yenilikleri ilk gerçeklestiren firma olmadı. Steve Jobs, takıldıgı ve basarısız oldugunu düsündügü zamanlarda yeni ve farklı bir tasarım ve hikâyeyle zaman zaman gerisinde kaldıgı rakiplerinin bir anda önlerine geçmesini bildi. Jobs tercih yapsaydı tek kriter olarak YKS sonuçlarına, puan ve basarı sırasına göre degil, gelecekte nasıl bir yasam yasamak istedigine göre tercih yapardı. Tercih dönemini, üniversitemeslek seçimini yeni bir hikâye yazma fırsatı olarak görür, eksiklerinden ögrenerek, sınav sonuçlarını ardında bırakarak kariyer adımlarını emin ve hızlı adımlarla tırmanmaya devam ederdi.
4. KURAL: KAZANÇTAN ÖNCE ÜRÜN GELSİN
Steve Jobs'un Apple'ı kurarken en büyük hayali, karlı bir sirketten önce, yenilikçi ürünler üreten bir sirket ortaya çıkarmaktı. Jobs bu kurala göre tercih dönemini ve verecegi kararları kisisel marka olmak yolunda kendine yaptıgı yatırımlar olarak algılardı. Daha tercih yapmadan, emek ve çaba sarf etmeden tercih ve kararlarını "para kazandıran" "gelecegi parlak meslekleri" açısından degerlendirmezdi.
5. KURAL: ANKETLERİN KÖLESİ OLMA
Jobs pazar arastırmalarını fazla sevmezdi. 'Müsteriler biz onlara göstermeden ne istediklerini bilmez' derdi. Steve Jobs dogru kaynaklara dayanmayan tercih efsanelerini, ezbere dayalı bilgileri, bölümler- üniversiteler için olusmus ancak gerçekçi olmayan algıları bir kenara bırakarak hayal etmeye ve hayallerinin pesinden kosmaya devam ederdi.
6. KURAL: GERÇEĞİ EĞ VE BÜK
Steve Jobs, insanları zorlamayı severdi. Jobs, aynı zamanda insanları sınırlarına kadar zorlamasıyla ünlüydü. O halde Jobs için YKS tercih süreci hayallerini, isteklerini ve kararlarını sınayabilecegi bir dönem olacaktı. "Bizim ailece matematigimiz kötü", "Bu saatten sonra yabancı dil ögrenemem" gibi kolaycı ve kalıplasmıs kaçıslar yerine "Bunları yapamamam için hiçbir neden göremiyorum " derdi.
7. KURAL: BİR ARAYA GEL
Elektronik sektöründe yer alsa da, Steve Jobs tüm çalısanların biraraya geldigi toplantılara güvenir, e-posta Bu kuraldan Steve Jobs'un hararetli tartısmalar yasarken görme ihtimalimiz oldukça lı kleri" degerlendir- arastırmala- ile iletisime sıcak bakmazdı. yüz yüze ve duygusal iletisime önem verdigini anlıyoruz. O halde Jobs'u tercih döneminde üniversite yerleskelerinde, tercih ve tanıtım günlerinde sıkça görürdük. Kendisini akademisyenlerle, ögrencilerle ve tercih danısmanlarıyla konusurken, fikir alısverisinde bulunurken, yüksek olurdu.