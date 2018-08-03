Gaziantep’ten yükselen sağlık

Sani Konukoglu Vakfı'nın hamiliginde, sosyal sorumluluk anlayısı ile 2013 yılında Gaziantep
'te kurulan SANKO
Üniversitesi, 2014-2015 egitim ve ögretim döneminde ilk ögrencilerini kabul etti. Ezbere degil, uygulamaya dayalı egitim anlayısının benimsendigi SANKO Üniversitesi'nde ögrenciler bilgiyi neden ve nerede kullanacagının bilinci ile ögreniyor. Önceligin kalite oldugu SANKO Üniversitesi tıp ve saglık bilimleri alanında egitim veren, arastırmalar yapan tematik bir üniversite. Kurulus kanununda tıp ve saglık bilimleri fakültelerinin yanı sıra, dis hekimligi fakültesi, saglık bilimleri ve fen bilimleri enstitüleri var. Tıp bilimleri dâhil tüm disiplinlerde verilen ve verilmesi planlanan lisans ve lisansüstü egitimin yanı sıra, yüksek düzey bilimsel arastırma yapmak da öncelikleri arasında yer alıyor. Bu amaçlar dogrultusunda laboratuvarları en seçkin, en kaliteli ekipmanla donatılan SANKO Üniversitesi, kaliteli kadro, kaliteli müfredat ve kaliteli ekipman ile faaliyetini sürdürüyor. Tıp fakültesi ve saglık bilimleri fakültesinin hemsirelik, fizyoterapi-rehabilitasyon ve beslenme-diyetetik bölümlerinde lisans, saglık bilimleri enstitüsünde moleküler tıp ve hemsirelik, fen bilimleri enstitüsünde ise biyolojik ve biyomedikal bilimler (Türkiye
'de ilk kez açılan) ile alanlarında tezli yüksek lisans programları bulunuyor. Akademik personel seçiminde uluslararası tecrübeye önem veren SANKO Üniversitesi'nde ayrıca, her ay ABD veya Avrupa Ülkelerinde alanında basarılı olan bir Türk bilim insanı gelerek, ögrencilere birikimlerini ve deneyimlerini paylasıyor. Birinci sınıftan itibaren ögrencilerin, akademisyenler rehberliginde bilimsel arastırma ile tanıstırılarak, sadece hizmet üreten degil aynı zamanda bilimin gelismesine katkıda bulunabilecek donanımda yetistirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ögrenciler tarafından yapılan arastırmaların çogu uluslararası katılımlı kongrelerde de sunuluyor.