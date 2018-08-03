Geleceğin işgücü potansiyeli

Emir Celâleddin Karatay tarafından 1251 yılında kurulan Karatay Medresesi'nden aldığı tarihî ilhamla yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi
İslam ekonomisi ve finans, enerji yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik, sigortacılık ve sosyal güvenlik
, metalurji ve malzeme bilimi mühendisliği gibi etkin ve stratejik bölümleriyle geleceğin nitelikli iş gücü oluşumuna katkı sağlamayı amaçlıyor. Üniversitede ayrıca tıp, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, sosyal ve beşeri bilimler fakülteleriyle birlikte toplam 38 lisans ve ön lisans programında eğitim veriliyor.
İSLAM EKONOMİSİNDE İDDİALI
İslam ekonomisi ve finans bölümü üniversite bünyesinde Türkiye'ye katkı sağlayacak bölümlerin başında geliyor. Dünyada son yıllarda ihtiyaç duyulan ve alternatifi olmayan bir bölümü Türkiye'ye kazandıran KTO Karatay Üniversitesi bu alanda yetişmiş insan potansiyelini oluşturmayı amaçlıyor. İslam ekonomisi ve finansın önemine yönelik bilince sahip olan, son yıllarda sayıları hızla artan katılım bankaları da KTO Karatay Üniversitesi ve bölüme desteklerini sürdürüyor. Diğer yandan, küresel rekabet açısından birçok sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de faaliyet gösteren işletmeler de nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu bakımdan uluslararası ticaret ve lojistik bölümü ülkenin sektörde ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temin edilmesi açısından da önemli çalışmalar yürütüyor. Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ise 20 bini aşkın üyesi bulunan Konya
Ticaret Odasının üniversitesinde okumanın ayrıcalıklarıyla iş yaşamlarına tam donanımlı olarak hazırlanıyor.
CERN ALİCE'E TAM ÜYE
KTO Karatay Üniversitesi, merkezi İsviçre'de olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) deneylerinden biri olan Alice Deneyi'ne tam üye olan ilk Türk üniversitesi. CERN'de çalışan bilim insanlarının 100 kadarı kuramsal fizik alanında çalışıyor, geri kalan bölüm ise çeşitli kuramları araştıran deneysel fizikçileri ve mühendisleri kapsıyor. Ayrıca KTO Karataylılar bu üyelik sayesinde CERN'de staj imkânı bulabiliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda CERN'de staj imkânı yakalayarak CERN Yaz Okulu'na kabul edilen KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezun öğrencisi Oğuz Demirbaşcı da, çalışmaları neticesinde "CERN Summer Student WebFest 2016" yarışmasında takımıyla birlikte en iyi tasarım ödülüne layık görüldü.
TEK ÜNİVERSİTE ÇİFT DİPLOMA
KTO Karatay Üniversitesi'nde öğrenciler iki diplomayla birden mezun olabiliyor. Onlarca bölümde geçerli olan çift anadal fırsatıyla mezuniyet sonrasında iş olanaklarını çoğaltabiliyor. Örneğin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri İşletme Bölümü'nde, Uluslararası Ticaret ve Lojistik öğrencileri ise Enerji Yönetimi başta olmak üzere birçok bölümde çift anadal yapma imkânı bulabiliyor
OTOMOBİL ÜRETTİLER
KTO Karataylı öğrenciler, tasarımı tamamen kendilerine ait, uzunluğu 4 metre olan ve 6 kilowattlık batarya ile saatte 100 kilometre civarında hıza ulaşabilen bir otomobil üretti. Üniversite bünyesindeki Ar-Ge Topluluğu tarafından tasarlanan ve Diriliş 1251 adı verilen otomobilin motoru, batarya sistemi, yerleşik şarj birimi, telemetresi, araç kontrol sistemi ve mekanik aksamı tamamen yerli. Diriliş 1251'in elektronik olarak tüm bileşenleri KTO Karatay Üniversitesi Ar-Ge Topluluğu atölyesinde öğrenciler tarafından tasarlanmış olup Konya sanayisinde yapıldı.