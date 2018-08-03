İAÜ’yü tercih etmek için 15 neden

İstanbul Aydın Üniversitesi
(İAÜ
), uzman akademik kadrosundan geniş burs yelpazesine, uluslararası işbirliklerinden son teknolojiyle donatılan altyapısına, sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerinden mezunları için geniş iş olanaklarına kadar tüm üniversite adaylarını cezbedecek özelliklere sahip. İstanbul'un merkezinde büyük bir kampusa sahip olan ve toplam 50 bine yakın mezununu iş hayatına kazandıran İAÜ yine 40 binden fazla öğrenciye yükseköğretim veriyor. Adayların neden İAÜ'yü tercih etmeleri konusunda üniversite yetkileri ise şu 15 maddeyi sıralıyor:
1-Dünya Standartlarında Yükseköğrenim:
Bilimsel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran, alanının en iyilerinden oluşan akademik kadrosuyla, dünya standartlarında yükseköğretim imkânı sağlıyor. 12 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde verdiği 300'e yakın programda dünya standartlarında eğitim veriyor.
2-Bilimsel ve Teknolojik Başarılar:
Akademisyen ve öğrencilerine ait onlarca patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım yurt dışında düzenlenen hemen her yarışmadan onlarca ödülle dönüyor. Ayrıca "Starsat" adlı model uydu ekibi NASA'nın nihai hedefi "Mars'a insan gönderme" olan proje çalışmalarına dünya genelinde davet edilen 40 üniversite ekibinden biri oldu.
3-Geniş Burs Olanakları:
Her 100 öğrencisinin 86'sına burs imkânı sunuyor. Sadece kayıt sırasında değil, yükseköğretime devam ederken öğrencisine burs vermeye başlayan bir sisteme de sahip.
4-Yüzde 100 Bursla İkinci Diploma:
Çift anadal programı (ÇAP), yandal programı ve bölümler arası geçiş uygulamalarını başarıyla yürüterek öğrencilerine aynı anda iki lisans diplomasına birden sahip olma olanağı tanıyor. Üniversite, ÇAP'a katılan öğrencilerine yüzde 100 burs imkânı da veriyor.
5-Küresel Eğitim Vizyonu:
4 binden fazla uluslararası öğrencisiyle Türkiye'nin en çok uluslararası öğrencisine sahip vakıf üniversitesi İAÜ Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı" ödüllerinde, "Eğitim Hizmetleri İhracatı" alanında da ödül aldı. 26'sı Avrupa ülkesi olmak üzere toplamda 45 ülkeden 259 üniversite ile Erasmus+ anlaşması bulunan İAÜ "Onur Bursu" kapsamında başarılı öğrencilerine yurt dışında lisansüstü eğitim alma olanağı da sunuyor.
6-Eğitim Diplomasisinin Öncüsü:
100'den fazla ülkeden 450 üniversiteyle eğitim iş birliği yapan İAÜ "eğitim diplomasisi" alanında da Türkiye'nin öncü vakıf üniversitelerinden biri.
Avrasya bölgesinde üniversiteler arasındaki iş birliklerini geliştirmek için kurulan Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) kurucu üyelerinden olan İAÜ birçok benzer uluslararası eğitim diplomasisi kuruluşunun da en önemli üyelerinden. İAÜ, her yılın ilk çeyreğinde Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE) toplanmasına da öncülük ediyor.
7-Girişimci Üniversite:
Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi sayesinde inovatif girişim fikirleri olan öğrenciler ve girişimcileri destekleyerek yeni iş ve istihdam sahaları üretilmesine katkı sağlıyor. BioCube İstanbul ile de sağlık alanında geliştirilen girişimler hayata geçirilme imkânı buluyor. Üniversitenin kısa bir süre önce TÜBİTAK ile geliştirdiği iş birliği sayesinde yerli girişimler, ABD'nin Chicago kentinde yer alan Uluslararası Kuluçka Merkezi'ne entegre olarak küresel pazara açılma fırsatını da yakalamış durumda.
8-Teknoloji Transferinin Merkez Üssü:
Her hafta Salı günü ABD'de yer
alan İAÜ irtibat bürosuyla gerçekleştirilen
canlı yayınlarla verilen "Online
Dersler" ile zamandan ve mekândan
bağımsız olarak, alanında "küresel
uzman" konumunda olan isimlerden
eğitim alabiliyorlar.
9-Modern Teknolojik Altyapı:
Tüm alanlarda uygulama yapma olanağını veren toplam 165 uygulama laboratuvarı bulunuyor. Türkiye'nin vakıf üniversiteleri arasında tek bir alanda kurulu 'en büyük teknoloji merkezi' yer alıyor. Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi ile geleneksel yayıncılıktan sanal gerçekliğe kadar tüm medya olanaklarının sunulduğu İletişim Fakültesi Stüdyoları yer alıyor.
10-Aktif Sosyal İklim:
500 bin metrekareyi bulan kampus alanı yıl içinde gerçekleştirilen binden fazla akademik, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle üniversite adaylarına dolu dolu bir sosyal iklim sunuyor. Kapalı ve açık spor salonlarının yanında, iki ayrı fitness center ile öğrencilerine geniş spor olanakları da tanıyor.
11-Sporda Avrupa'nın En Büyüğü:
Spor takımları, Avrupa çapında üniversitelerarası spor müsabakalarını organize eden Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin 2017 yılında düzenlediği yarışma sonuçlarına göre, Türkiye Üniversite Sporları tarihinde ilk defa "Avrupa'nın En iyi Üniversitesi" oldu.
12-Uygulamalı Eğitim Vizyonu:
Bologna Süreci çerçevesinde "Yerinde Uygulama" dersi ve staj olanaklarıyla, öğrencilerine iş yaşamı içinde bulunma ve gerçek iş tecrübesi edinme fırsatı sunuyor. İAÜ, Türkiye ve dünyanın sayılı markalarıyla iş birliği içinde geliştirdiği sektör kurullarıyla öğrencilerini iş yaşamına hazırlıyor.
13-İstihdam Üreten Üniversite:
Mezunlarının işe yerleşme oranı yüzde 85'e yaklaşmış durumda. Bu oranda üniversitenin, sayısı 80 bini aşan çözüm ortaklarıyla geliştirdiği iş birliklerinin yanında, Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü'nün başarılı çalışmalarının da payı büyük.
14-Bir Sağlık Kampusu:
Sağlık alanında eğitim almayı düşünen öğrencilere büyük bir kompleks sunuyor.
Üniversite, tıp fakültesi, İAÜ VM MedicalPark Hastanesi, diş hekimliği fakültesi, diş hekimliği fakültesi hastanesi (Dentaydın) ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en büyük sağlık eğitimi kampusu olma yolunda ilerliyor.
15-Konforlu Yurt Olanakları:
İAÜ Kız Öğrenci Yurdu ve Yaşam Merkezi, 640 yatak kapasitesine sahip, öğrencilerin rahatını ve güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü ayrıntının düşünüldüğü bir kompleks olarak tasarlandı.