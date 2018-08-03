İşletme ve iktisat eridi

ÖSYM
'nin önbilgi vermek için geçen ay yayınladıgı program ve kontenjan kılavuzuna göre bu yıl açıkögretim ve uzaktan ögretim dâhil toplam 1 milyon 37 binden fazla kontenjan adayları bekliyor. Geçen yıla göre lisansta 6 bin, önlisansta ise 60 binlik bir azalma var. Kontenjanını en çok 'uluslararası ticaret ve finans' arttırdı. Bu yıl is dünyasının ihtiyaçları ve kamudaki talep dikkate alınarak olusturulan kontenjanlarda bazı bölümlerde ciddi azaltmalar yapıldı. Özellikle isletme, iktisat, halkla iliskiler, uluslararası iliskiler gibi sektörde
ihtiyaç fazlası olan lisans programlarının kontenjanları yüzde 25 düsürüldü. Talep gören bölümlerde ise kontenjanlar artırıldı. Bu yıl toplam 116 lisans programının kontenjanları düsürüldü. Isletme bölümünün geçen yıl 22 bin 243 olan kontenjanı yüzde 25 azaltılarak 16 bin 660'a düsürüldü. Iktisatta kontenjanlar 17 binlerden 14 bine indirilerek yüzde 20'lik bir düsüs yapıldı.
ÖĞRETMENLİKLER DE AZALDI
Kontenjanlar birçok branstaki ögretmenlik bölümlerinde de düsürüldü. Okul öncesi ögretmenligi 6 bin 261'den 6 bin 5'e, Sınıf ögretmenligi 5 bin 905'ten 5 bin 587'ye indirildi. Fen bilgisi ögretmenligi programında yüzde 24'lük bir kontenjan azaltılması yapıldı. Psikolojik danısmanlık ve rehberlik ögretmenligi kontenjanlarında da yüzde 20'lik bir düsüs oldu.
TIPTA BİN YENİ KONTENJAN
Hem adaylar hem de sektörden çok talep gören geleneksel bölümlerde ise kontenjanlar arttı. Tıp'ta kontenjanlar yüzde 7'den fazla artırılarak 13 bin 642'den 14 bin 643'e çıkarıldı. Dis hekimliginde yüzde 31'lik artıs yapılarak geçen yıl 4 bin 635 olan kontenjanlar 6 bin 104 olarak belirlendi. Eczacılıgın 2 bin 608 olan kontenjanı 3 bin 336 oldu. Rekor artıs uluslararası ticaret ve finans bölümde gerçeklesti. Geçen yıl 130 olan kontenjan yüzde 800'lük artırılarak bin 212'ye çıkarıldı. Sektörde talep gören tekstil ve moda tasarımında yüzde 230, tekstil mühendisligi kontenjanında yüzde 45 artıs yapıldı. Afet yönetiminin kontenjanı 586'dan 953'e, Genetik ve yasam bilimlerinin kontenjanı da 20'den 40'a çıkarıldı.