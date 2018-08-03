İzmir’in gözdesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi
64 yıldır İzmir
'in olduğu kadar bölgenin de gözdesi. İki fakülte ile çıktığı yolculuğuna bugün 15 fakülte, 9 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet Türk musikisi konservatuarı, 10 meslek yüksekokulu, 6 bölüm ve 34 uygulama ve araştırma merkezi ile devam ediyor. Eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve sağlık hizmetleri ile toplumsal ilerlemeyi hedefleyen, bilimin üretilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayan Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemiz, bölgemiz ve ilimize hizmet etmek için bize düşen sorumlulukların bilinciyle, aramıza katılacak olan genç Egelilerle birlikte geleceğe daha sağlam adımlar atacağız. Nitelikli akademik kadrosu ile dünya üniversiteleri arasında seçkin bir yere sahip olan Ege Üniversitesi, sadece eğitim olanakları ile değil, spor, sanat ve kültürel faaliyetleri ile de öğrenci odaklı bir üniversite. Üniversitemiz yaptığımız çalışmalarla, güven ve huzurun, yeniliğin ve değişimin, geleceğin ve umudun odağıdır" dedi.
ALANINDA ÖNCÜ TIP FAKÜLTESI
TÜBİTAK-ARDEB programına en fazla proje ile başvuruda bulunan ve projesi en çok kabul edilen üniversite olan Ege Üniversitesi'nin dünyanın da önemli sağlık merkezlerinden biri olan Tıp Fakültesi
başarılarına her geçen gün başarı katıyor. Birçok ilki dünyaya ve Türkiye'ye kazandıran Ege Tıp cerrahi uygulamaları, geliştirdiği tıbbi malzemeleri ve akredite eğitim kalitesi ile tüm dünyadan hastaları da sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye çekiyor. Tıp Fakültesi doktorları, dünyanın çeşitli sağlık kuruluşlarından eğitim ve cerrahi alanlarda davetler alarak Türkiye'yi başarı ile temsil ediyorlar.
KAMPUS İÇİNDE YAŞAM
Öğrencilere etkin olarak çalışabilecekleri ortamlar yaratan, ilgi alanlarına uygun sanat tarihinden fotoğrafa, bisikletten Amerikan futboluna geniş bir yelpazede 63 öğrenci topluluğu ile aktif kampus yaşamı sunan Ege Üniversitesi, yaya ve engelli dostu, içinde bisiklet yolu bulunan yeşil kampus uygulaması ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını kampüs dışına çıkmadan karşılayabileceği bir ortam sunuyor.