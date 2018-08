Özyeğin dijital dönüşüme odaklandı

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası standartlardaki egitim programı ve güçlü akademik kadrosuyla dünyaya örnek arastırmalara imza atan Özyegin Üniversitesi, dönüstürücü ve çok boyutlu egitim modeli ile de ön plana çıkıyor. Kurulusundan bu yana "arastırma temelli girisimci üniversite" yaklasımı ile egitim veren Özyegin Üniversitesi'nin "topluma fayda saglayan ve katma deger yaratan çalısmalar yapma" hedefiyle yoluna devam ettigini belirten Özyegin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk , arastırmacı kimligiyle fark yaratan ögrenciler yetistirmeye odaklandıklarını kaydetti. Özyegin Üniversitesi'nin dijital dönüsüme eslik edecek ve hatta bu degisimi yönlendirecek olan bilimsel çalısmalara öncülük ederken, egitimdeki dönüsümü kurumsal sorumlulugu olarak da sahiplendigini vurgulayan Prof. Dr. Gençtürk, "Üniversitemiz, seçkin akademik kadrosunun bilimsel çalısmaları, dönüstürücü egitim felsefesi ve güçlü üniversite-sanayi-girisimci is birlikleri ile ülkemizin henüz basında oldugu bu dönüsümü yönlendiren çalısmalarını sürdürüyor. Üniversite 14 Agustos'a kadar adayları tanıtım günlerine davet ediyor. Özyegin Üniversitesi'nden 3 farklı çalısmanın Dünya Ekonomik Forumu'nda sunuldugunu ve bu çalısmaların Türkiye'den seçilen tek örnek vaka oldugunu belirten Prof. Dr. Esra Gençtürk TÜSIAD is birligi ile Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nun da Özyegin Üniversitesi'nde hayata geçirildigini hatırlattı. Bu forum bünyesinde Birlesmis Milletler'in 17 kalkınma hedefi dogrultusunda farklı arastırma kümelerinin Özyegin Üniversitesi ögrencileri ile beraber çalısmalar yürüttügünü söyledi.Sektörel egitim programı ile üniversite ve is yasamını entegre ederek mezunlarının çalısma hayatına bir adım önde baslamasına öncülük ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Gençtürk fakültelerde 2'nci sınıflar için zorunlu olan sektörlere giris ve yetkinlik yönetimi dersinin yanı sıra 3'üncü sınıfta sektörel uzmanlık, 4'üncü sınıfta ise sektörel proje uygulamalarıyla ögrencilerinin sektör konusunda bilinçlenmelerini sagladıklarını söyledi. Özyeğin Üniversitesi Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018'de Genel Memnuniyet Sıralamasında bu yıl da tüm üniversiteler arasında birinci oldu.109 devlet, 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında bu yıl ilk kez 'Türkiye'nin üstün performans gösteren rektörleri' sıralaması da yapıldı. Bu sıralamada Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk "Altın Ödül" ün sahibi oldu.