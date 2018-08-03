Vakıf üniversitelerinin ücretleri açıklandı: En pahalısı tıp ve pilotaj

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini açıkladı. Çoğu üniversitede ücretler programlara göre değişiklik gösteriyor. En pahalı bölümlerin başında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile psikoloji geliyor.105 bin TL'yi bulan tıp fakültelerinin ücreti Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL. Diş hekimliği 50 bin civarında.Sayılı üniversitelerde bulunan pilotaj programlarının ücreti ise zorunlu uçuş eğitimiyle birlikte yıllık 100 bin TL'yi buluyor. İşte vakıf üniversitelerinin ücretleri:Tıp fakültesi 96 bin 800 TL. Eczacılık 43 bin 500 TL. Sağlık bilimleri fakültesindeki bölümler 16 bin 500 TL'den ile 43 bin 500 Tl arasında değişiyor. Psikoloji 43 bin 500 TL, sosyoloji ise 32 bin TL. 2 yıllık önlisans bölümleri de 14 bin 500 TL ile 29 bin TL arasında değişiyor.Tıp fakültesinin yıllık eğitim ücreti 69 bin 950 TL, diş hekimliği 64 bin 950 TL, eczacılık ve hukuk 47 bin 950 TL. Diğer 4 yıllık lisans programlarının ücretleri ise 43 bin 950 TL.Hazırlık okulu ile tüm lisans bölümlerinin yıllık ücreti 36 bin 200 TL. 2 yıllık bölümlerin ücreti ise 32 bin TL.Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin yıllık ücretleri 50 bin 600 TL. Mimarlık 40 bin 250 TL, hukuk 37 bin 950 TL, diğer bölümler ise 34 bin 500 TL. Önlisans bölümlerinin yıllık ücreti 20 bin 700 TL olarak belirlendi.Lisans ve önlisans programlarının tamamı yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 burslu olarak öğrenci kabul ediyor. Bölümlerin ücretleri 20 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.Tıp fakültesi 60 bin, diş hekimliği fakültesi 55 bin TL, eczacılık ise 45 bin TL.Diğer 4 yıllık lisans bölümleri 32 bin ile 25 bin TL arasında. 2 yıllık programlar da 20 bin TL. Hazırlık sınıfının ücreti yıllık 32 bin TL.Tüm bölümler ve hazırlık sınıfının yıllık ücreti 37 bin 120 TL.Hukuk 37 bin 500 TL, psikoloji 35 bin TL. Diğer lisans programlarının ücretleri ise 33 bin TL.Eğitim fakültesi, mimarlık ve iç mimarlık programlarının ücretleri 27 bin TL. Hukuk 35 bin TL. Diğer lisans programlarının da yıllık ücretleri 27 bin TL. Hemşirelik ise 23 bin TL.4 yıllık lisans programlarının yıllık ücreti 48 bin TL. Meslek yüksekokullarının ücretleri ise 21 bin 500 TL.Hukuk ve psikoloji lisans programlarının yıllık eğitim ücreti 50 bin, diğer lisans programlarınınki 45 bin TL. Ancak 2018-2019 Akademik Yılı'nda üniversiteye yerleşip kayıt yaptıran tüm lisans öğrencileri tam burslu olacağından öğrenim ücreti ödemeyecekler.Tıp fakültesi yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 TL. Diş hekimliği fakültesinin ücreti 66 bin TL. Eğitim fakültesi 17 bin 500 TL. Psikoloji 35 bin TL. Hukuk 47 bin TL. iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki programların ücretleri 33 bin TL'den başlayıp burs oranına göre 8 bin 250 TL2ye kadar düşüyor. İletişim fakültesinin ücretleri ise 16 bin 500'den başlıyor. İnşaat mühendisliğinin burssuz ücreti 34 bin TL. Hemşirelik, odyoloji, beslenme ve diyetetik ile çocuk gelişimi bölümlerinin ücreti 28 bin TL.Lisans programlarının ücretleri 22 bin TL ile 15 bin 278 arasında değişiyor. Önlisans programları ise 12 bin ile 3 bin 500 TL arasında.Ücretler peşin ve taksitli olarak değişiyor.Hukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücreti 55 bin 400 TL, taksitli ücreti ise 58 bin 626 TL. Endüstri ürünleri tasarımı ve iç mimarlığın ise peşin ücreti 51 bin TL iken taksitli ücreti 53 bin 973 TL. Diğer lisans programlarına yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu yerleştirme yapılıyor.Lisans programlarının ücretleri 35 bin 200 TL ile 33 bin 660 TL arasında.Yüksekokulların ücretleri ise 28 bin 600 ile 21 bin 890 TL. Ücretlere yüzde 8 KDV dahil değil.Tıp 74 bin 800 TL, eczacılık 63 bin 900 TL, beslenme ve diyetetik 36 bin 900 TL, psikoloji 53 bin 900 TL. Diğer lisans programları çeşitli oranlarda burslu öğrenci kabul edecek.Lisans programları 52 bin TL ile 34 bin TL arasında değişiyor.Tıp 105 bin 500 TL. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 TL.Tıp 65 bin TL, eczacılık 50 bin TL, ebelik, fizyoterapi ve hemşirelik 32 bin TL.Tıp 56 bin 500 TL, hukuk 42 bin 500 TL, gemi ve yat tasarımı 41 bin TL, psikoloji ile mimarlık ise 39 bin 500 TL. İletişim fakültesinin tüm programları 36 bin TL.MYO'nun ücretleri ise 23 bin 500 ile 18 bin 500 TL arasında.Bu yıl tüm öğrencilerini yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslu alacak. Yüzde 25 burslu hukuk programının ücreti 42 bin, mimarlık 38 bin 775, psikoloji ile endüstri mühendisliği 35 bin 250 TL. İktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakülteleri en az yüzde 50 bursla 23 bin 500 TL ücretle öğrenci kabul edecek.Pilotaj bölümünün yıllık ücreti 45 bin 900 TL.Ancak bu ücrete yıllık 13 bin Euro olan zorunlu uçuş eğitimi dâhil değil. Tıp 69 bin 900 TL, diş hekimliği 65 bin 900 TL.Fakülte programları 60 bin TL. Pilot eğitimi 48 bin TL. Ancak zorunlu uçuş eğitimi bu ücrete dahi değil. 3 dönem alınan eğitimin toplam ücreti 50 bin Euro.Tüm bölümlerde eğitim ücreti 72 bin 500 TL.Tıp 54 bin 800 TL, hemşirelik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon 24 bin 800 TL, beslenme ve diyetetik ise 24 bin TL.İngilizce hazırlık programının peşin ücreti 33 bin 205 TL. İnsan ve toplum bilimleri ile mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinin ücreti 39 bin 855, sağlık bilimleri ile iletişim fakültesindeki programlarının ücreti ise 29 bin 975 TL.Tüm fakültelerin ücreti 35 bin TL. Meslek yüksekokulunun yıllık eğitim ücreti ise 16 bin 500 TL.Diş hekimliği 74 bin 750 TL, tıp 69 bin TL, eczacılık 57 bin 500 TL, hukuk 52 bin 900 TL, psikoloji 40 bin 800 TL, mimarlık ve mühendislik fakülteleri 45 bin 500 TL.