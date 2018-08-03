Yıldızı parlayan meslekler Algoloji ve biyomedikal revaçta

Türkiye'nin son 15 yılda kazandıgı ivme bazı mesleklerin popülerligini de artırdı. Üniversite tercihlerinde adayların gelecekte revaçta olacak meslekleri de dikkate alması gerektigini söyleyen Ibn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık Bölümü Baskanı Prof. Dr. Sefa Bulut tercih yapacak gençler için mesleklerin gelecegini söyle degerlendirdi:
BU MESLEKLERIN ÖNÜ AÇIK:
Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danısma, sosyoloji, sosyal hizmet
ler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu. Bunun nedeni de devletin bu alanlarda istihdam olanakları saglamasıdır. Düsünsenize Ingiltere'de Yalnızlık Bakanlıgı kuruluyor. Demek ki bu alanda bir sorun var ve insanların yardıma destege ihtiyacı var. Gıda mühendisligi, beslenme ve diyetisyenlik ve beslenme danısmanlıgı gibi alanlar çok ilgi çekiyor. Yazılım sektörü yükseliste olan bir alan. Gerek bilgisayar mühendisligi gerekse yazılım mühendislikleri, kod yazma, robotik programlar vs. öne çıkıyor.
SAGLIKTA ALAN DEGISIYOR:
Her zaman oldugu gibi saglık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların degil, estetik gibi, beslenme gibi, dis hekimligi gibi alanlar daha gelisime açık. Agrı tedavisi diye bilinen, Algoloji
dikkat çekici bir alan. Modern insan, hareketsiz kalıyor, sürekli masa basında oturdugu için bel ve sırt agrıları çekiyor. Stresten migren agrıları olusuyor. Sayısal alanlar içinde genetik mühendisligi, biyomedical mühendislikler ve saglık teknolojileri alanlarının önü açık. Bu tür tıbbi araçları hep yurt dısından ithal ediyoruz. Artık yerli üretime geçme zamanı.