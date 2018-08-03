Yılın en iyi çıkış yapan üniversitesi

Kuruldugu 2013 yılından bugüne kadar dinamizmini gün geçtikçe artıran Istanbul Esenyurt Üniversitesi
(IESÜ) gelisen güçlü kadrosu ve teknik altyapısıyla gelecege emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sanayiüniversite isbirliklerine büyük önem verilen IESÜ'de bilimsel ve endüstriyel arastırma projelerine yapılan tesvikler her geçen gün katlanarak artıyor. IESU'da 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokul ile 3 enstitü bünyesinde toplam 64 farklı diploma programı uygulanıyor. Üniversitede 200'ün üzerinde alanında uzman tam zamanlı akademik personel görev yapıyor. Toplum yararına fayda saglanan birçok egitsel ve bilimsel çalısmaya imza atılan IESÜ'de ortaya çıkan basarılı ürün ve hizmetler ise kamuoyu nezdinde ödüllendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda bagımsız kuruluslarca verilen "yılın en iyi çıkıs yapan üniversitesi" ve "yılın en hızlı büyüyen üniversitesi" ödülleri bu basarıyı gözler önüne seriyor.
MİMARİDE YAPISAL KÜLTÜR DÖNEMİ
IESU Iç Mimarlık Bölüm Baskanı Ali Rıza Parsa, "Mimari tasarımda geçmiste edinilen dogru deneyimleri yeniden canlandıracaklarını söyledi. Geçmiste düsünülerek ortaya çıkarılan yapısal detayları tekrar canlandıracaklarını belirten Parsa, özellikle yapı ve malzeme teknolojilerinde yasanan hızlı degisimlerin sürdürülebilir yasamı destekler nitelikte olması gerektigine dikkat çekti.
'EN ÇOK'LARIN OKULU
2017'de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM
) verilerine göre doluluk oranını en çok artıran yükseköğretim kurumu olan İESÜ, kontenjanındaki yüzde 92'lik kesin kayıt oranıyla aday öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ve yüzde 96'lık düzeyle en çok bursluluk oranını sunan üniversite durumunda.