Haberler Eğitim Haberleri Yüksek lisanssız kalmayın

Yüksek lisanssız kalmayın Herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olan herkes yüksek lisansa başvurabilir. Tezli yüksek lisans için ALES şartı aranırken tezsiz eğitimlerde bu zorunluluk yok. Eğitim süresi ise 2 yıl