Yüksek lisanssız kalmayın

Yüksek lisans tüm dünyada oldugu gibi Türkiye'de de gerek kamuda gerekse özel sektörde gerekli bir egitim haline geldi.Yüksek lisans yapabilmek için öncelikle 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak gerekiyor. Tezli ve tezsiz olmak üzere 2 çesit yüksek lisans bulunuyor.Adaylar lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Egitimi Giris Sınavı (ALES) puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı kriterlerine göre degerlendirilerek üniversiteler tarafından kabul ediliyor. Ancak tezsiz programlarda ALES kosulu aranmıyor.Iste 10 soruda yüksek lisansla ilgili tüm detaylar:Is hayatında uzmanlasmak, sektörde yönetici pozisyonlarına gelmek, kamuda kademe ilerlemesi saglamak ve akademisyenTezli ve tezsiz olmak üzere 2 çesit.olmak. ALES sınavından en az 55 puan almakve yabancı dil yeterliligi olmak.Tezsiz yüksek lisansta ALES puan sartı aranmaz. Sadece lisans ortalamanızla basvuru yapabillirsiniz.Egitim süresi 4 yarıyıl. Yani 2 yıl sürer. Bu sürenin 1 yılı ders görme ve 1 yılı da tez hazırlama olarak devam eder. Ders döneminde ya da tez hazırlamada basarısız olanlara 2 yarıyıl daha ek süre veriliyor. 6 yarıyıllık dönemde basarısız olanların üniversite ile ilisigi kesiliyor.Egitim süresi 2 yarıyıl, yani 1 yıl sürüyor.Sürenin sonunda ögrenci dönem projesi yazarak mezun oluyor. Belirtilen sürede mezun olunmazsa ögrenciye 1 yarıyıl daha ek süre veriliyor. Bu sürenin sonunda mezunProgramın çesidine göre Türkçe ve olarak degisiyor.Yüksek lisans basvuruları için kontenjanlar üniversitelerin kendi internet sitelerinde güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda 2 defa ilan ediliyor. Basvuru sartlarını saglayan aday üniversitelere bireysel ya da internet yoluyla bizzat basvuruda bulunuyor.Tezli yüksek lisanslarda sartları saglayan adaylardan en yüksek ön degerlendirme puanına sahip olanlar mülakata çagrılıyor. Degerlendirme puanına mülakat puanı da eklenerek basarı puanı olusturuluyor.Üniversite kontenjanı dahilinde en yüksek basarı puanına sahip adaylar ASIL listeye alınarak ilan ediliyor. Bu adayların kayıt yaptırmaması durumunda yerine almak için bir de YEDEK listesi belirleniyor.Vakıf üniversiteleri de basarılı yen olmak isteyenler yüksek lisansı tercih ediyor Bilimsel arastırmalar içeren tezli yüksek lisansı genellikle akademisyenligi hedefleyenler tercih ediyor. Tezsiz yüksek lisans ise is hayatında yükselmeyi hedefleyenler tarafından yapılıyor.4 yıllık bir lisans programından mezun zun olunamazsa ögrencinin üniversiteyle ilisigi kesiliyor.Ingilizce ola- ALES sartı aranmayan tezsiz egitimler için de üniversitenin tercihine göre mülakat da yapılmıyor. ögrencilere ve kendi mezunlarına çesitli burslar veriyor. Ayrıca Türk Egitim Vakfı (TEV), Milli Egitim Bakanlıgı ( MEB ) ile TÜBITAK gibi kurumlardan da yüksek lisans bursu almak mümkün.Yurtdışında en çok tercih edilen yüksek lisans programları İngiltere, ABD ve Kanada olmakla birlikte hemen hemen her ülkede yüksek lisans eğitimi veriliyor. Avrupa ülkelerinde yüksek lisans bir yılda tamamlanırken bu süre ABD ve Kanada'da 2 yıl. Başvurularda en önemli kriter ise dil yeterliliği. IELTS, TOEFL gibi sınavlarla dil yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra diploma, transkript ve referanslar da isteniyor. Ücretler ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Yurtdışında yüksek lisans için de burs seçenekleri mevcut. ABD için Fulbright, Avrupa için Jean Monnet, İngiltere için Chevening veya British Council burslarının yanı sıra TEV veya MEB gibi kuruluşlar da çeşitli burslar veriyor.Özel sektörde yönetici olmak isteyen üniversite mezunları için Ancak işletme ve yönetim odaklı MBA programları çok talep gördüğü için diğer alanlara göre daha maliyetli. MBA kurumların her düzeyinde görev yapan profesyonellerle, yöneticilik vasfı kazanmak isteyen üniversite mezunlarının katılabileceği en etkin programların başında geliyor. MBA sadece işletme mezunlarına değil, üniversitelerin farklı alanlarında lisans eğitimini tamamlamış gençlere de yönetici niteliği kazanmayı amaçlayan, işletme ve yönetim odaklı bir yüksek lisans programı. MBA diğer yüksek lisans programlarında olduğu gibi tezli ya da tezsiz olarak, devlet ya da vakıf üniversitesinde yapılabiliyor. MBA'e olan talep diğer yüksek lisans programlarına göre daha yoğun olduğu için ücreti daha maliyetli.