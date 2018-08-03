Yurtdışında eğitimin en hesaplı adresleri

Yurtdışında eğitim her üniversite öğrencisinin hayali. Ancak gerek eğitim ücretleri gerekse yaşam maliyetleri ailelerin bütçelerini aşıyor. Özellikle ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hong Kong gibi ülkelerde eğitim masrafları kadar yaşam maliyetleri de oldukça yüksek. Öte yandan bazı Avrupa ve Asya ülkeleri öğrencilere daha hesaplı seçenekler sunuyor. İşte yurtdışında eğitimin en uygun adresleri:
ALMANYA
: Yurtdışında düşük ücretli eğitim almak isteyen öğrenciler için Avrupa'da en uygun ülkelerden biri. ABD, Çin ve Japonya'da sonra dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip ülke, otomotiv, elektronik ve kimya endüstrisinde ihracata dayalı ekonomisi ile dikkat çekiyor. Ülkede özellikle bilim ve mühendislik alanlarında bol Nobel ödüllü üniversiteler var. Tıp, mühendislik, bilgisayar bilimleri gibi meslek grupları ile Almanya, Amerika ve İngiltere'den sonra uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Devlete bağlı çoğu üniversitelerde lisans eğitimi tamamen ücretsiz. Almanya'da eğitim alabileceğiniz Berlin, Münih, Hamburg gibi şehirlerde konaklama ve yaşam maliyetleri dünya geneline göre oldukça uygun. Ülkede her ne kadar İngilizce eğitim veren üniversiteler olsa da birçok yükseköğretim kurumu uluslararası öğrencilerden yeterli derecede Almanca bilmesini ve bunu belgelemesini şart koşuyor. Yıllık 100 ila 200 euro olan harç dışında eğitim ücreti ödenmiyor. Aylık ortalama yaşam maliyeti ise 500-800 euro civarında.
FRANSA
: Ülkede 300 binin üzerinde uluslararası öğrenci var. Ülkede resmi dil Fransızca olsa da hem devlet hem de özel üniversiteler İngilizce lisans ve lisansüstü programlara sahip. Eğitim alabileceğiniz okullar arasında dünya üniversitelerinde ilk 100'de Ecole Normale Superieure Paris ve Ecole Polytechnique yer alıyor. Fransa aynı zamanda mezun olduktan sonra kariyer imkânlarıyla da cazip eğitim destinasyonlarından biri. Chanel, Michelin, Louis Vuitton
, Tefal, Sanofi, AXA, Peugeot, L'Oreal gibi şirketler kariyer yapabileceğiniz dünyaca ünşü şirketler arasında. Aynı zamanda aşçılık ve pastacılık, moda tasarımı, bilim ve sanat okumak isteyen öğrencilerin de en çok tercih ettiği ülke Fransa. Öğrenim ücretleri devlet üniversitelerinde yıllık 200-300 euro arasında. Ortalama aylık yaşam maliyetleri ise 700-800 euro civarında.
İTALYA
: İtalya'da Siena, Bologna, Pisa, Padua gibi şehirlerde konaklama ve yaşam masrafları uluslararası öğrenciler için daha uygunken, Roma ve Milano gibi şehirlerde yüksek. Hükümet ve üniversiteler aracılığıyla yabancı öğrencilere çeşitli burs ve hibe imkânları da sunuluyor. İtalya'daki devlet üniversitelerinin yıllık harçları 800
ila 2 bin 500 euro arasında değişiyor. Özel üniversitelerin fiyatlarıysa yıllık 6 bin-30 bin euro arasında. Aylık ortalama yaşam maliyeleri ise 400- 700 euro arasında.
AFRİKA VE ASYA'YI PAS GEÇMEYİN
MALEZYA
: Gelişen ekonomisi ve son yıllarda giderek daha çok dikkat çeken kaliteli eğitim veren üniversiteleri ile Malezya, uluslararası öğrenciler için az parayla lüks hayat sunan Asya'nın en heyecan verici ülkeleri arasında. Yurtdışı ucuz eğitim imkânı sağlayan ülkelerin başında gelen Malezya, Amerika ve İngiltere'ye göre bu unvanını gıda, seyahat ve konaklamanın da içinde olduğu ortalama yaşam maliyetlerinin düşüklüğüne borçlu. Özellikle Malaya Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile ülkenin en gözde şehirlerinden biri olan başkent Kuala Lumpur
, Güneydoğu Asya'daki en yüksek gökdelenlere, alışveriş ve eğlence mekanlarına, müzeler ve beş yıldızlı otellere sahip bir metropol. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi ve Avustralya'da Monash Üniversitesi daha düşük maliyetle bu kurumlardan derece elde edebilir ve dünyanın en ucuz üniversiteleri ile uluslararası diploma alma imkânı bulabilirsiniz. Ülkede aynı zamanda uluslararası öğrenciler için hükümetin ve üniversitelerin sağladığı burslar öğrencilere eğitimlerini ve yaşam giderlerini finanse etme imkânı da sunuluyor. Öğrenim ücretleri devlet üniversitelerinde ortalama bin 400 euro. Ortalama yaşam maliyetleri ise aylık 200-300 euro arasında.
GÜNEY AFRİKA
: Son yıllarda en ucuz öğrenci ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Avustralya ve İngiltere'ye göre daha düşük öğrenim ücretleri ve İngilizce eğitim seçenekleri ile dikkat çeken ülkede özellikle Cape Town
Üniversitesi, Nelson Mandela ve Nobel ödüllü mezunları ile Witwatersrand Üniversitesive Stellenbosch Üniversitesi öğrenim görebileceğiniz en prestijli okullar arasında. Öğrenim ücretleri yıllık 2 bin eurodan başlıyor. Ortalama yaşam maliyeti ise yıllık 5 bin euro.