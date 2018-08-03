Haberler Eğitim Haberleri Yurtdışında eğitimin en hesaplı adresleri

Yurtdışında eğitimin en hesaplı adresleri ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde eğitim ücretlerinin yanı sıra yaşam masrafları da oldukça yüksek. Yurtdışında lisans eğitimi almak isteyenler için en uygun adresler Avrupa ve Asya kıtasında