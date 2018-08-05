Nun Okulları’na yeni müdür

Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip; vicdanî sorumluluklarının farkında olan gençlerin sayısını artırmak ve Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlamak için 2014'te kurulan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı, İlkokul, Ortaokul ve Lisesi ile hizmete devam ediyor. Güçlü eğitim kadrosunu 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılında daha da güçlendirmek isteyen Nun Okulları'nda lisenin müdürlüğüne İstanbul Erkek Lisesi
Müdürü Hikmet Konar
getirildi. Nun Okulları Lisesi'nin yeni müdürü Hikmet Konar dünyaya söyleyecek sözü olan bir gençlik yetiştirmek için Nun Okulları'nı tercih ettiğini söyledi. Konar, hedeflerini şöyle ifade etti: "Gelenekleriyle kendinden söz ettirecek, ulusal ve uluslararası arenada başarılarıyla örnek olacak bir okul hayal ediyorum." 2018-19 Eğitim-Öğretim yılının; tüm öğrenciler, veliler, eğitimciler ve özellikle Nun ailesi için başarılarla dolu geçmesini temenni eden Konar, "Dünyayı yönetme becerisine sahip bir gençlik ideal ediniyorum. Öğrencilerimden sanattan spora, akademik çalışmalardan, sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda yılmadan çalışmalarını, çabalamalarını ve bu ülkenin değerleriyle uyum içerisinde faaliyet yürütmelerini istiyorum" dedi.
HİKMET KONAR KİMDİR?
Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamış, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yapmıştır. Doktorasını Democritus University of Thrace'de sürdürmektedir. Çalışma hayatına 2001'de Plevne Lisesi'nde Müdür Başyardımcısı olarak başlayan Konar, 2015'ten beri İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğü'nü yürütüyordu.