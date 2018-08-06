Gözde okullar için ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), lise nakil dönemiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu'nu yayımladı. Buna göre, dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de saat 17.00'ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de açıklanacak.
Öte yandan Liselere Giriş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alan Anadolu ve fen liselerinde boş kontenjan
lar oluştu. Bu durum LGS puanıyla istediği bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştirdiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci bir şans oluşturdu. Örneğin Çapa Fen
Lisesi'nde 3, Cağaloğlu Anadolu
Lisesi'nde 2, Kabataş Erkek
Lisesi'nde 2, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde ise 1 kişilik boş kontenjan var. Bu okulların boş kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.
OBP ÖNEMLİ
Kılavuza göre öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla 5'er okul seçebilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, merkezî sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması ise zorunlu olacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Eşitlik halinde sırasıyla Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), yaşı küçük olana, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.