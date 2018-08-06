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tercih kılavuzu güncellendi

Yükseköğretim Kurulunca (), hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 18:34
YKS tercih kılavuzu güncellendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin () internet sitesinden, "2018 ve Kontenjanları Kılavuzu"nun güncellendiği duyuruldu.

Duyuruda, tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletildiği hatırlatılarak, "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun bu doğrultuda güncellendiği belirtildi.

YÖK tarafından alınan kararla, hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti.

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YKS tercih kılavuzu güncellendi
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