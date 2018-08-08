2018 - 2019 Öğretmenlerin branş tazminatı kaç TL? Bölüm bölüm belirlendi...

Branşları sebebiyle ilave tazminat alan öğretmenlerin aylık maaşı, bu tazminattan yararlanmayan öğretmenlere göre daha fazla olmaktadır. 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi içinde öğretmenlerin branş tazminatının ne kadar olduğu belli oldu. En yüksek Devlet memuru aylığının branşlara göre belirlenmiş oranları esas alınarak hesaplanan ilave eğitim öğretim tazminatından sadece damga vergisi kesilmektedir. İşte Devlet memuru olarak fiilen öğretmen kadrolarında görev yapan öğretmenlerin alacağı branş tazminatları.

Görev Yapılan Okul

*Akşam Sanat Okulu

*Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

*Çok Programlı Lise (mesleki ve teknik eğitim programları)

*Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

*Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi

*Denizcilik Meslek Lisesi

*Halk Eğitimi Merkezi

*Kız Teknik ve Meslek Lisesi,

*Meslek Lisesi (İşitme Engelliler)

*Meslek Lisesi (Ortopedik Engeliler)

*Mesleki Açık Öğretim Lisesi

*Mesleki Eğitim Merkezi

*Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

*Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

*Olgunlaşma Enstitüsü

*Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

*Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

*Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Görme Engelliler II. Kademe)

*Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler III. Kademe)

*Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi

*Tarım Anadolu Meslek Lisesi

*Tarım Meslek Lisesi

*Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

*Ticaret Meslek Lisesi

*Turizm Eğitim Merkezi

*Yaygın Eğitim Enstitüsü

*Ziraat Teknik Lisesi

Öğretmenin Branşı

-Bilişim Teknolojileri

-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

-Denizcilik

-Elektrik-Elektronik Teknolojisi

-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

-Gemi Yapımı

-İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

-Makine Teknolojisi

-Metal Teknolojisi

-Metalurji Teknolojisi

-Motorlu, Araçlar Tekno1ojisi

-Plastik Teknolojisi

-Radyo-Televizyon

-Raylı Sistemler Teknolojisi

-Tasarım Teknolojileri

-Tekstil Teknolojisi

-Uçak Bakımı

-Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Branş Ödeneği: 167 TL

-Harita-Tapu-Kadastro

-İnşaat Teknolojisi

-Kimya/Kimya Teknolojisi

-Kuyumculuk Teknolojisi

-Matbaa, Meteoroloji

-Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

-Müzik Aletleri Yapımı

-Seramik ve Cam Teknolojisi

-Tarım Teknolojileri

-Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme

Branş Ödeneği: 133 TL

-Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

-Gıda Teknolojisi

-Hayvan Sağlığı

-Hayvan Yetiştiriciliği

-Laboratuvar Hizmetleri

-Sağlık

Branş Ödeneği: 111 TL

-Bahçecilik

-El Sanatları Teknolojisi

-Giyim Üretim Teknolojisi

-Grafik ve Fotoğraf

-Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

-Sanat ve Tasarım

Branş Ödeneği: 100 TL

-Adalet

-Aile ve Tüketici Hizmetleri

-Büro Yönetimi

-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

-Eğlence Hizmetleri

-Gazetecilik

-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

-Muhasebe ve Finansman

-Pazarlama ve Perakende

-Ulaştırma Hizmetleri

-Yiyecek İçecek Hizmetleri

-Okulöncesi Öğretmenliği (uygulama sınıfı verilenler)

Branş Ödeneği: 67 TL

BRANŞ TAZMİNATLARI HANGİ ÖĞRETMENLERE ÖDENİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okullarında/kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından; atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olanlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da belirlenmiş oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmektedir.