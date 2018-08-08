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: Burs bekleyen öğrencilere müjde! nun kapsamı genişletildi

haberi... Burs bekleyen öğrencilere müjde! 'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK 'nun bu yıl da devam edeceği, ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 47 lisans programına YÖK Başarı Bursu verilecek.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:53
Son dakika: Burs bekleyen öğrencilere müjde! YÖK başarı bursunun kapsamı genişletildi

Yükseköğretim Kurulunca (), 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 47 lisans programına "YÖK "nun verileceği bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başarı Bursu'nun bu yıl da devam edeceği, ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi.

HANGİ BÖLÜMLERE BURS VERİLECEK?

'nin kalkınmasının ancak "nitelikli bilgi" ve "nitelikli insan kaynağı" ile mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, bursun Temel Bilimler Programlarında; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine, Ziraat Programlarında bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tohum bilimi ve teknolojisi, ziraat mühendisliği ve zootekni bölümlerine verileceği aktarıldı.

Orman Programlarında ise bursun orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümlerine verileceği ifade edildi.

Su Ürünleri Programlarında da balıkçılık teknolojisi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği bölümlerine, Yer Bilimleri Programlarında ise jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, yer bilimleri mühendisliği bölümlerine, veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri ve teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren bölümlere verileceği kaydedildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 lira burs desteği sağlanacağı aktarıldı.

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Son dakika: Burs bekleyen öğrencilere müjde! YÖK başarı bursunun kapsamı genişletildi
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