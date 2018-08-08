Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > "Yıldızlı Geceler" konserleri başlıyor

"" konserleri başlıyor

Turkcell'in bir klasik hale gelen "" konserleri, bu yıl Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:06
Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'de yıldız sanatçılar, 30 Ağustos-9 Eylül'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

30 Ağustos'ta 'la başlayacak konser serisi, sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-, Edis, Berkay, , Koray Avcı, &Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.

Konser, fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy ise konsere gidemeyenlere özel bir sürpriz hazırlıyor. Sürpriz sayesinde "Turkcell ", fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek.

Bu sayede müzik tutkunları, hayranı oldukları sanatçılarla fizy üzerinden bir araya gelerek, konserin heyecanını ve coşkusunu doyasıya yaşayabilecek, en sevdikleri şarkıcıların ilk 3 şarkısını fizy'den canlı olarak izleyebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Yıldızlı Geceler" konserleri başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN