"Yıldızlı Geceler" konserleri başlıyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'de yıldız sanatçılar, 30 Ağustos-9 Eylül'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

30 Ağustos'ta Volkan Konak'la başlayacak konser serisi, sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.

Konser, fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy ise konsere gidemeyenlere özel bir sürpriz hazırlıyor. Sürpriz sayesinde "Turkcell Yıldızlı Geceler", fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek.

Bu sayede müzik tutkunları, hayranı oldukları sanatçılarla fizy üzerinden bir araya gelerek, konserin heyecanını ve coşkusunu doyasıya yaşayabilecek, en sevdikleri şarkıcıların ilk 3 şarkısını fizy'den canlı olarak izleyebilecek.