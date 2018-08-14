45 bin 670 öğrenci liseye yerleşti

Lise
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yerleştirmede, 1. nakil sonuçları açıklandı, ikinci dönem nakil süreci için de başvurular bugün başladı. İlk yerleştirmede 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, istediği liseye kayıt hakkı kazandı. Bugün başlayan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi ise 17 Ağustos'a kadar sürecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de "www. meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek