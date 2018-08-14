HKÜ mezunları Türkiye’nin mega projelerinde

Güneydoğu'nun ilk vakıf üniversitesi olarak Gaziantep
'te kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ
) kısa sürede Türkiye
'de birçok ilke imza attı. Üniversite-iş dünyası koordinasyonuyla ön plana çıkan HKÜ, Yükseköğretim İstihdam
Endeksi'ne göre mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite arasında yer alıyor. Mezunlar İstanbul'un üçüncü havalimanı, metro
ve üstyapılar gibi Türkiye'nin mega projelerinde istihdam ediliyor. Tüm mezunları ile tek tek ilgilenen bir kariyer merkezine sahip olan HKÜ'nün Mütevelli Heyeti
Başkanı Cemal Kalyoncu
, üniversitenin başarı öyküsünü SABAH'a anlattı. İş dünyası ve üniversite koordinasyonunu nasıl sağlıyorsunuz?
Mezunlarımıza Türkiye'nin en önemli projelerinde çalışma fırsatı sunuyoruz. Büyük bir çoğunluğu İstanbul Üçüncü Havalimanı
gibi projelerde staj imkânı buluyor. Metro ve üstyapı projelerimizde kendilerini gösterip başarılı olarak çalışmaya devam eden birçok mezunumuz var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak açtığımız her bölümün, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak titizlikle inceliyoruz. Amaçlarımızdan birisi de sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek. İş dünyasıyla olan işbirliğinizi nasıl bir eğitim modeliyle destekliyorsunuz?
Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni nesil üniversite olarak üniversite- iş dünyası birliğinin en etkin olduğu CO-OP modeli eğitim sistemini uyguluyor. Bu sistem ile öğrenciler derslerini 3,5 (7 dönem) yılda tamamlayıp, kalan son döneminde ise sektörde çalışarak aldığı teorik eğitimi pratiğe döküyor. CALIBRE tarafından hazırlanan Yükseköğretim İstihdam 2018 Raporu'nda ilk 10 üniversitenin içindeyiz. Bu gurur verici raporda olmamızın bence en önemli sebebi inşaat grubumuzda ve özellikle enerji
grubumuzun yenilebilinir enerji yatırımları kapsamında mezunlarımıza sağladığımız istihdam imkanları. HER MEZUNLA İLGİLENİYORUZ Yurtdışı olanaklarınız nelerdir?
Başarılı öğrencilerimizi okurken yurtdışına dil eğitimine gönderiyoruz. Mezunlarımızın birçoğuna da yurtdışı projelerimizde destek veriyoruz. Aynı zamanda enerji grubumuz ve farklı sektörlerle yaptığımız işbirliği projelerimizde öğrencilerimize staj imkanı sağlıyoruz. Mezunlarımızı da bu projelerimizde çalışmaya gönderiyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak kısa süre içinde hızlı ve nitelikli bir mesafe kat ettik. Mezun olan her öğrencimizle tek tek ilgilenen kariyer merkezimiz var. Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı olarak tüm mezunlarımız için ilişkim bulunan farklı sektörlerdeki işverenlerle temas haline geçerek öğrencilerimizin kariyerleri için destek oluyorum. Ayrıca proje ortaklığı yaptığımız büyük projelerimizde öğrencilerimizin profesyonel çalışma hayatını destekliyorum. Bunları yaparken de en hassas ve en kıymetli şekilde öğrencilerimizin ideallerini ve beklentilerini göz önünde bulunduruyorum.