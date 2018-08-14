PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Gazisem sınav puanları...

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından Mayıs ayında yapılan duyuruya göre Gişe memuru, Büro memuru ve Dağıtıcı gibi pozisyonlarda çok sayıda memur alımı yapılmak üzere Gazisem tarafından yazılı sınav yapıldı. Yoğun ilgi gören başvuru sonucunda yazılı sınav giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte PTT 5 bin personel alımı için yapılan sınav tarihi...

PTT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili herhangi bir tarih verilmedi. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT'nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Yazılı veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.