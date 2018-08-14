Tercihlerde son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM
) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün saat 23.59'a kadar alınacak. ÖSYM'nin internet
sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais. osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak.