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Tercihlerde son gün

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Tercihlerde son gün
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce () 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün saat 23.59'a kadar alınacak. ÖSYM'nin sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais. osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak.
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Tercihlerde son gün
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