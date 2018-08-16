2018 YKS sınavı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi...

2018 - 2019 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala YKS tercihleri sona erdi. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçları ise büyük merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen tercih işlemlerinin sonuçları ise 31 Ağustos https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.