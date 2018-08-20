LGS’de öğrencilerin yüzde 98.5’i istediği okula yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı
, Liseye Giriş Sistemi'nin (LGS
) ikinci nakil sonuçlarını açıklayarak bayram öncesi binlerce aileye rahat bir nefes aldırdı. Öğrencilerin yüzde 98.5'i istediği bir liseye yerleştirildi. 30 BİN ÖĞRENCİ
Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin merakla beklediği liseye yerleştirmede ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde tercih yapıp yerleşemeyen 46 bin 17 öğrenciden 30 bin 443'ü, ikinci nakil sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı. Tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenci sayısı, ikinci nakil döneminin sonunda 15 bin 574'e düştü. Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandığını belirterek, "Tercih yapan öğrencilerin yüzde 98.5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti" dedi. Ercan Türk, yerleşemeyen ya da nakil yapmak isteyen öğrenciler için iki nakil hakkı olduğunu da duyurdu. Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb
.gov. tr" internet adresinden öğrenebilecek.
Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek. Nakiller için son başvurular 3 Eylül'de başlıyor, 6 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül 2018'de yerleştirme işlemi bitecek.