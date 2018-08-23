Öğrencilere yurt müjdesi

Üniversitede yurda yerleşemeyen öğrenci kalmaması için çalışmalarını hızlandıran Kredi Yurtlar Kurumu
, yıl sonuna kadar 670 bin olan yatak kapasitesini 745 bine çıkaracak. Böylelikle, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından beklenen 400 bin başvurunun karşılanması da kolaylaşacak. Bu öğretim yılında ilk etapta 75 bin ilave ek yatak devreye sokulacak. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayacak olan yurt bulma endişesi bu yıl daha kısa sürecek. 3 Eylül'de açıklanması beklenen yerleştirme sonuçlarıyla eş zamanlı yurt başvuruları da açılacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa sürede öğrenciler gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra yurtlara yerleştirilecek. İLAVE 75 BİN YATAK
Mevcut yatak kapasitesi 670 bin olan devlet yurtlarında, 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetleri devam ederken bu yıl sonuna kadar da 75 bin ilave kontenjan sağlanacak. Bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunması beklenirken, öğrenciler üniversite kampüslerinin içine inşa edilen yurtlar sayesinde rahat edecek. FETÖ
'nün 17-25 Aralık yargı darbesi sürecinden sonra öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını devlet eliyle sağlamaya çalışan KYK, inşaatı devam eden ve proje aşamasında olan 200 bin yatak kapasiteli yurtların da hizmete alınmasıyla isteyen tüm öğrencilerin devlet yurtlarında kalmasını sağlayacak.