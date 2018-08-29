Okullar ne zaman açılacak? 2018 yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı

Öğretmen ve öğrencilerin son günlerde internette sıkça aradığı konuların başında "Okullar ne zaman açılacak" sorusu geliyor. Üç aylık uzun bir tatilin ardından okulların açılacağı tarih MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan iş takviminde okulların açılacağı tarih 17 Eylül Pazartesi günü açılacağı belirtildi. İşte okulların açılacağı tarihle ilgili tüm detaylar.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

– 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesibaşlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

– Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

– İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."