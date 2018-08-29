ÖSYM'de heyecanlı bekleyiş

ÖSYM YENİ BAŞKANINI BEKLİYOR

ÖSYM Başkanı Prof. Mahmut Özer'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından yeni başkanın atanması bekleniyor. Bu süre içinde ÖSYM Yönetim Kurulu ve eski başkan Prof. Mahmut Özer, sınav sonuçlarının ve yerleştirmelerin aksatılmadan yapılması için yoğun bir çalışma sürdürdü.

SONUÇLAR HAZIR, İTİRAZLAR İNCELENİYOR

ÖSYM yetkililerinden edinilen bilgiye göre YKS yerleştirme sonuçları tamamlandı ancak sınav sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili incelemelerin tamamlanması bekleniyor. Yerleştirmeler açıklandıktan sonra diğer adayları ilgilendiren herhangi bir değişiklik olmaması için Ağustos ayının son günleri içinde açıklanmanın yapılacağı öğrenildi. ÖSYM yetkilileri, 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıt döneminden önce yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu. Bugün ya da yarın sonuçlar açıklanacak.

KPSS İLE YKS SONUCU AYNI ANDA AÇIKLANMAYACAK

Memuriyet için KPSS'ye giren 1.2 milyon adayın sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos'a denk gelmesi, sonuçlara erişimde sıkıntı olacak endişesini doğurdu. Ancak ÖSYM yetkilileri, iki sınavın açıklanmasını aynı anda olmayacağını bildirdi.