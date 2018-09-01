Mühendislik bölümleri boş kaldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM
) Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 200 bin adayın tercih yapmasının ardından üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile açık öğretim fakültesine (AÖF
) 857 bin 240 öğrenci yerleştirildi. Sınava giren, başarılı olan 542 bin 333 aday tercih yapmayarak şansını gelecek yıla bıraktı. Üniversitelerdeki örgün eğitim verilen 839 bin 490 kontenjandan 710 bin 982'sine yerleştirme yapıldı. Örgün lisans programlarına 394 bin 945, ön lisans programlarına ise 316 bin 37 aday yerleşti. 128 BİN KONTENJAN BOŞ
Üniversitelerin 4 yıllık örgün lisans programlarında 89 bin 686, iki yıllık ön lisans programlarında ise 38 bin 822 olmak üzere toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Sınav sonuçlarında en yüksek puanları alan lise son sınıfta 954 bin aday sınava başvururken 309 bini yerleşti. Sınava ikinci kez giren 791 bin adayın ise 352 bini yerleşti. Halen bir üniversitede okuyan 397 bin adaydan ise 106 bini bu sene yeniden bir üniversiteye yerleşti. Boş kalan 89 bin 686 kontenjanın programlara dağılımı muhtelif olmakla birlikte boş kalan 14 bin 564 kontenjanın mühendislik programlarında bulunduğu belirlendi. Bu yıl devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen program sayısı yüzde 64 düşüş göstererek 25'i ikinci öğretim olmak üzere 80 programa indi. Yani bu bölümler 'sıfır' çekti. EN BAŞARILI LİSELER SOSYAL BİLİMLER
Yerleştirmede her 1.5 öğrenciden 1'ini yerleştiren Sosyal Bilimler
liseleri ilk sırada geldi. Fen liseleri ise 1.8 öğrenciden 1'ini yerleştirerek ikinci en başarılı lise türü oldu