Öğrencilere YKS sonuçlarına göre ek kontenjan tavsiyeleri

Meslek seçimi sürecinde öğrencilerin birçok kişiden etkilendiğini ve motivasyonlarının düştüğünü belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, "Günümüz dünyasında 'geleceğin mesleği' kavramı artık profesyonel meslek bilimciler tarafından kullanılmayan bir kavram. Çünkü dünya nüfusu arttıkça her meslek dalından bir uzmana ihtiyaç duyuluyor. İktisat bilimlerinden sağlık bilimlerine, mühendislik bilimlerinden havacılık sektörüne kadar bütün sektörlerde çalışacak kişilere ihtiyaç var" dedi.

İktisadi bilimler içerisinde yer alan işletme, ekonomi ve finans gibi bölümlerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de asla vazgeçilemeyen meslek alanlarından olacağını ifade eden Karahancı, "Ülkelerin ekonomik sistemleri en değerli verileridir. Çünkü toplumsal, siyasal ve eğitimsel bütün kararlar ülkelerin ekonomisine bağlıdır. Bu nedenle ülkeekonomisinin yanında şirketler ve kurumlar da bu bölümlerin mezunlarına her zaman iş imkanı sunar" diye konuştu.

"BOŞ KONTENJAN SAYISI FAZLA OLAN BÖLÜMLERE ODAKLANSINLAR"

Öğrencilerin istediklerini bölümleri, 'geleceği yok' diye düşünerek tercih etmemesinin doğru olmadığına vurgu yapan Karahancı, "Ek yerleştirme fırsatı olan öğrencilerin istedikleri ve boş kontenjan sayısı fazla olan bölümlere odaklanarak tercih yapmalarında fayda var. Öğrenciler üniversite seçimi yaparken bölümlerin akreditasyonlarının, ücretsiz çift anadal fırsatlarının, Erasmus imkânlarının olup olmadığına dikkat etmeliler. Vakıf üniversitesi tercihi yapacaklarsa burs olanaklarına ve burs kesinti koşullarına mutlaka baksınlar. Yalnızca üniversite mezunu olmak değil alanında en iyi olmak için üniversite okunmalı. Gençler unutmamalı ki bir sene daha beklenebilir ancak hayaller asla beklemez. Hayallerinizi ertelemeyin" dedi.

"MÜHENDİSLİK MEZUNLARININ İŞSİZ KALMA RİSKİ YOK"

Pozitif bilimler içerisinde yer alan mühendislik alanlarının, bilim ve teknolojinin gelişmesi adına en önemli alanlar olduğunu ve mezun bireylere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Karahancı, "Türkiye'de de bu anlamda ciddi bir mühendis açığı bulunuyor. Artık ufku geniş, proje yapıp yönetebilecek, yabancı dil bilen, yurtdışı deneyimine sahip, mühendislik ile ilgili güncel bilgileri takip eden ve liderlik yeteneği güçlü kişilere ihtiyacımız var. Örneğin İnşaat, Endüstri, Mekatronik, Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerdeki öğrencilerin, gerekli yetenek ve donanımlarla mezun olduktan sonra asla işsiz kalma riskleri bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HER ZAMAN KALİFİYE MEZUNA İHTİYAÇ VAR"

"İnsan var olduğu sürece sağlık alanlarındaki iş imkânlarının son bulması diye bir durum asla söz konusu değil" diyen Karahancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hemşirelik, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Ergoterapi ve Sağlık Yönetimi gibi bölümler ister kamu ister özel sektör olsun, bütün işverenlerin fazlasıyla mezuna ihtiyaç duyduğu bölümlerden. İstenildiği kadar mezun öğrenci olsun, önemli olan bireylerin kendilerini bu mezun grupları arasında nasıl bir adım daha ileriye taşıdığı. Yalnızca üniversite okumak değil, bunun yanında çift anadal yapmak, üniversitenin Erasmus imkânlarından faydalanmak, staj yapmak, akreditasyonu olan bölümlerde okumak ve yabancı dil bilmek mesleki anlamda öğrencilerin başarılı olması açısından çok önemli."