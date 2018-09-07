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'den YDS adaylarına "saat" uyarısı

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:05
- 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 9 Eylül Pazar yapılacak 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar dönemi adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

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ÖSYM'den YDS adaylarına "saat" uyarısı
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