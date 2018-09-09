Türkiye’nin başarısını eğitimle taçlandıralım

TÜRKIYE'DE eğitimin tüm boyutlarıyla yeniden inşa edilmeye başlanacağı 3 yıllık programın temelleri İstanbul'da gerçekleştirilen 2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı"nda atıldı. Konferansta okullarda nasıl bir müfredata ihtiyaç olduğu, geleceğin öğretmen profili, okul ortamları gibi konular masaya yatırıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyada eğitim reformunda başarılı olan ülkelere bakıldığında büyük liderliklerle eğitim projelerinin başarılı olduğunu anlattı.

ÇOCUKLARI UYANDIRMAMIZ LAZIM

"Türkiye'nin şimdiye kadar ortaya koyduğu birçok başarıyı eğitimle taçlandırmasının zamanı geldi" diyen Selçuk şöyle konuştu: "Bizim bir şey yapmanın ötesinde kıyameti koparmamız lazım eğitimde. Bunu gerçekten yapabiliriz. Dijitalin, biyolojik olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım. Eğitim çocukları geleceğe hazırlamak değil, şimdiye uyandırmaktır. Eğer şimdiye uyanmazsanız gelecek tasavvurunuz olmaz." Selçuk, "Bizim bilimle, aklı, gönlü, kokteyl yapmaya ihtiyacımız var. Çift kanatlı olmaya ihtiyacımız var. Evrensel anlayışın yerel temsili için düşünmeye ihtiyacımız var. 'Yerli düşün, küresel davran' demek durumundayız. Gelin hep beraber bu ülkeyi aklın, bilimin, gönlün merkezi yapalım ve medeniyete yeni bir filiz için muhafaza ettiklerimizin zehrini akıtalım. Hepimiz deli gömleklerimizi yakalım gitsin" dedi.

21 FARKLI ALANDAN 100 EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ

TOPLUMUN farklı kesimlerinden ve uzmanlık alanlarından temsilcilerin buluştuğu konferansa bilimden sanata, hukuktan spor ve iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına kadar 21 farklı alandan 100'ün üzerinde eğitim gönüllüsü katıldı. Konferansa katılanlar arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak da yer aldı.