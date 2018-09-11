2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ? İşte detaylar...

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) başvuru sonuçları ile ilgili bireyler tarafından araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin büyük bir heyecan içinde beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt başvuruları 10 Eylül tarihinde sona erdi. Öğrenciler ÖSYM'den gelecek haberi beklerken, konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Eylül günü e-Devlet üzerinden üniversite öğrencilerinin gerçekleştirmeye başladığı KYK yurt başvuruları sona 10 Eylül Pazartesi günü sona erdi. Üniversitelere halihazırda devam eden veya yerleşecek olan öğrencilerin heyecan içinde beklediği KYK yurt başvuru sonuçları ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Başvurular Yurtkur'un sorgulama sayfasından açıklanacak. Başvuruların açıklanacağı tarih ise 15 ila 30 gün arası olarak tahmin ediliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

2018 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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