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2018 başvuru sonuçları ne an açıklanacak? başvuruları ne zaman başlayacak ? İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerinin heyecan içinde beklediği başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Öte yandan öğrencilerin en çok arattığı soruların başında ise başvuruları ne an başlayacak? sorusu geliyor. 3 Eylül'de üzerinden gerçekleştirilen başvurular Yurtkur'un sorgulama sayfasından açıklanacak. Peki 2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt başvuruları 'de sona erdi. Peki KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.9.2018 15:14
2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ? İşte detaylar...

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) başvuru sonuçları ile ilgili bireyler tarafından araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin büyük bir heyecan içinde beklediği Kredi ve yurt başvuruları tarihinde sona erdi. Öğrenciler ÖSYM'den gelecek haberi beklerken, konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Peki başvuru sonuçları ne an açıklanacak? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Eylül günü üzerinden üniversite öğrencilerinin gerçekleştirmeye başladığı KYK yurt başvuruları sona 10 Eylül Pazartesi günü sona erdi. Üniversitelere halihazırda devam eden veya yerleşecek olan öğrencilerin heyecan içinde beklediği KYK yurt başvuru sonuçları ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Başvurular Yurtkur'un sorgulama sayfasından açıklanacak. Başvuruların açıklanacağı tarih ise 15 ila 30 gün arası olarak tahmin ediliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

2018 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ? İşte detaylar...
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